Drie CRM-voordelen voor accountants

CRM-software verbindt verschillende afdelingen met elkaar waardoor het samenwerken binnen je accountantskantoor nog beter verloopt. Voor optimaal gebruik kies je voor online bedrijfssoftware met meerdere CRM-functionaliteiten voor je accountantskantoor.

1. Verbeter de klantervaring

Alle klantinformatie bij elkaar betekent ook meer inzicht in de klant en de behoeften. Dankzij alle beschikbare informatie begrijpen jouw medewerkers de klant beter en kunnen zij beter inspelen op de wensen. Het onderhouden en optimaliseren van relaties wordt met CRM-software eenvoudig gemaakt. Alle informatie is up-to-date en je werkt nauwkeurig en efficiënt. Bekijk de mogelijkheid tot uitbereidingen en koppelingen voor een hoog gebruikersgemak. Bijvoorbeeld het maken van documenten, offertes en een koppeling met Microsoft Outlook.

2. Vrije velden in CRM-software

Als accountantskantoor ben je op zoek naar CRM-software die past bij je bedrijf en de branche. Dan wil je al jouw wensen en eisen terugzien in de software. Vrije velden toevoegen in je CRM-software zorgt ervoor dat je zelf invloed hebt op de inrichting en wat je ziet. Door gebruik te maken van de vrije velden borgen accountantskantoren de controle voor de WWFT-check. Geheel in lijn met de eisen zoals de NOAB deze voorschrijft en er is geen aparte tooling meer nodig.

3. Inzichtelijk agenda- en taakbeheer

Beschikt jouw CRM-systeem over uitgebreid taakbeheer, dan automatiseer je eenvoudig het taakbeheer voor processen met opeenvolgende taken. Zoals het opmaken van jaarrekeningen en btw-aangiftes. Alle uit te voeren taken staan direct in je Outlookagenda voor een compleet overzicht. Eventueel zijn zelfs de iconen beschikbaar, waardoor je in één oogopslag ziet of het een afspraak op locatie, telefoongesprek of e-mail betreft. Kijk ook naar de mogelijkheid om taken bij relaties, verkopen en offertes in te zien; een belangrijke aanvulling voor je accountantskantoor.

Deze drie voordelen van CRM-software voor accountants geven een indruk van wat het systeem allemaal kan. Met CRM verbind je meerdere bedrijfsprocessen met elkaar en zorg je voor optimaal relatiebeheer. Ervaar zelf de voordelen van CRM voor jouw accountantskantoor en hoe je jouw klanten nog beter ondersteunt.

‍Met onze software voor accountantskantoren regel je in een handomdraai belangrijke bedrijfsprocessen tot aan je boekhouding. Yoobi is modulaire software en daardoor flexibel. Kies de modules die bij jouw accountantskantoor passen en ervaar de voordelen van procesoptimalisatie.

Accountantskantoren die met Yoobi werken kiezen vaak voor urenregistratie, facturatie, inzicht en CRM. Onze software groeit met je mee in gebruikers en in modules. Tijdens een vrijblijvende, persoonlijke demo laten we je alle mogelijkheden van onze modulaire software zien. Zo ontdek je zelf of Yoobi bij jouw accountantskantoor past. Vraag direct jouw demo aan.