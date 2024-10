Het belang van cybersecurity in salarisadministratie

In de huidige digitale wereld is het gebruik van cloudsoftware voor salarisadministratie bijna vanzelfsprekend. Dit stelt accountants, payrollprofessionals, managers en medewerkers in staat om overal en in realtime samen te werken.

Het gebruik van cloudoplossingen maakt processen efficiënter en biedt tegelijkertijd voordelen op het gebied van veiligheid. Toch blijft goede databeveiliging van cruciaal belang, zeker als het gaat om gevoelige persoonsgegevens.

Werken in de cloud: efficiëntie en veiligheid

Cloudsoftware biedt een efficiënte manier om salarisverwerking te beheren. Het stelt iedereen binnen een organisatie in staat om op elk moment en vanaf elke locatie toegang te hebben tot dezelfde informatie. Dit maakt het proces niet alleen sneller, maar ook veiliger dan bijvoorbeeld het heen en weer sturen van gevoelige gegevens via e-mail. Maar zelfs in de cloud zijn er risico’s, en het is belangrijk om hier bewust van te zijn.

De opkomst van cyberaanvallen

Cyberaanvallen worden steeds vaker gericht op bedrijven, waarbij data zoals salarisinformatie kan worden buitgemaakt. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de bedrijven in de Europese Unie recent te maken heeft gehad met ICT-veiligheidsincidenten, waaronder datadiefstal (Eurostat, 2022). Het risico dat persoonsgegevens in verkeerde handen vallen, is dan ook reëel. Dit kan niet alleen financiële schade veroorzaken, maar ook leiden tot reputatieverlies en verlies van vertrouwen.

Technologie is belangrijk, maar de mens blijft de zwakste schakel

Hoewel cloudsoftware doorgaans goed beveiligd is, blijft de menselijke factor vaak de zwakste schakel. Phishing, social engineering en andere vormen van cybercriminaliteit richten zich vaak op de gebruiker zelf. Medewerkers kunnen, zonder het door te hebben, gevoelige gegevens prijsgeven of slachtoffer worden van een gerichte aanval. Dit maakt het belangrijk om naast technische beveiligingsmaatregelen ook te investeren in bewustwording en trainingen

Praktische tips: hoe versterk je de digitale weerbaarheid?

Om de kans op een datalek te verkleinen, is het essentieel om medewerkers bewust te maken van digitale gevaren. Denk hierbij aan het herkennen van phishingmails en het toepassen van basisregels, zoals het activeren van twee-factor-authenticatie (2FA). Dit zijn eenvoudige maar effectieve stappen die je direct kunt nemen om jouw salarisadministratie veiliger te maken.

Bij Nmbrs begrijpen we hoe belangrijk het is om gevoelige data goed te beveiligen. In onze whitepaper over cybersecurity vind je uitgebreide informatie en praktische tips om jouw salarisadministratie optimaal te beschermen.