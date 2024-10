Vallei sluit zich aan bij Praxity Alliance

Bij Praxity maken wereldwijd 68 kantoren met 833 vestigingen in 118 landen onderdeel uit van het netwerk. In Nederland is verder ook Forvis Mazars aangesloten. Praxity is naar eigen zeggen het grootste samenwerkingsverband van professionele dienstverleners ter wereld met een gezamenlijke omzet van 9,7 miljard Amerikaanse dollar. De aangesloten kantoren houden een grote mate van zelfstandigheid, Praxity staat bekend als een wat losser samenwerkingsverband dan veel netwerkorganisaties van accountantskantoren.

Volgens CEO van Vallei Marfred de Leeuw is de aansluiting bij Praxity een belangrijke stap: “We zijn verheugd om ons aan te sluiten bij de Praxity Alliance, waar de samenwerkingsgeest en de toewijding aan het behouden van de unieke identiteit en cultuur van elk lid goed aansluiten bij onze eigen waarden. Dit partnerschap stelt ons in staat om onze diensten wereldwijd uit te breiden, met kennisdeling en kwaliteitsstandaarden als prioriteiten. Voor onze klanten betekent dit dat hun accountancy- en adviesbehoeften wereldwijd deskundig worden ingevuld, terwijl we hun groeidoelstellingen ondersteunen.”

CEO Sam Louis van Praxity voegt hieraan toe dat de toetreding van Vallei past binnen de uitbreidingsstrategie van Praxity in belangrijke Europese markten. Louis benadrukt de sterke Nederlandse economie en de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigingsplaats voor internationale investeerders, mede dankzij de goed opgeleide beroepsbevolking en strategische ligging in Europa. Amerikaanse bedrijven hebben sinds 2017 meer dan $200 miljard geïnvesteerd in Nederland, waarbij de Nederlandse IT-sector en Amerikaanse R&D-expertise een sterke wederzijdse relatie hebben opgebouwd.