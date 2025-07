Vallei neemt Berghoef en Activados over

Berghoef, dat al sinds 1920 bestaat, en het daaraan gelieerde Activados zijn met 40 mensen actief vanuit vestigingen in Aalsmeer en Hoofddorp. Vallei noemt met name “kruisbestuiving van kennis en kunde, alsmede het internationale netwerk van Activados” een versterking voor de groep. “De kernwaarden en cultuur van de organisaties sluiten goed op elkaar aan. Ze kenmerken zich door een no-nonsense mentaliteit, een mensgerichte aanpak, aandacht voor de klant, korte lijnen en passie voor het vak.”

Meer internationale slagkracht

De directie van Berghoef en Activados bestaat uit Maurice Geurs, Rik Boogaard, Tom Domic en Patrick Verboom. Zij blijven de komende jaren nog verbonden aan het bedrijf. “Vallei is een degelijk accountants- en advieskantoor dat ook qua cultuur en mentaliteit goed bij ons past. Wij zien in Vallei een goede partner om gemeenschappelijk verder te ondernemen. Voor Activados betekent het dat zij haar internationale activiteiten verder kan uitbreiden met behulp van het internationale netwerk van Vallei”, aldus Geurs. Vallei is sinds vorig jaar aangesoten bij het internationale netwerk Praxity Alliance. Activados richt zich op Spaanstalige bedrijven en particulieren die in Nederland actief zijn of willen worden.

Aantrekkelijker voor medewerkers

Voor Vallei-directeur en oprichter Marfred de Leeuw telt naast de uitbreiding van de activiteiten in Noord-Holland en over de grens ook de arbeidsmarkt-factor. “Hierdoor kunnen we onze collega’s uitdaging en doorgroeimogelijkheden blijven bieden en aan ons blijven binden.” Alle medewerkers van Berghoef blijven verbonden aan de organisatie.

Eerste overname met PCP

Het is voor Vallei de eerste overname met private equity-partij PCP als minderheidsaandeelhouder aan boord. PCP trad per 1 januari toe. Vorig jaar groeide de nummer 43 uit de AV Top 50 door overnames van onder meer Arep en Flantúa.

Vallei Finance Group is de overkoepelende naam voor Vallei Accountants, Vallei Accountants Agri, Vallei Accountants Audit, Vallei Control & Navigate en Covades Arbodienstverlening. De groep heeft nu 320 medewerkers en vestigingen in Aalsmeer, Amsterdam, Barneveld, Geldermalsen, Nieuwegein, Roosendaal, Sliedrecht, Rotterdam en Woudenberg.