Ketelaar Kroon en Ster slaan handen ineen

Het Groningse Ketelaar Kroon Accountants en Belastingadviseurs is een strategische samenwerking aangegaan met Ster-Accountants in Paterswolde.

Per 14 oktober heeft Ketelaar Kroon de aandelen van Ster overgenomen. Ketelaar Kroon heeft vestigingen in de stad Groningen, Veendam en Stadskanaal en telt 21 medewerkers onder leiding van Alfred Kroon en Jolanda Schulte. Het bedrijf ontstond drie jaar terug nadat de Finfis groep de kantoren van Ketelaar Klip Accountants & Belastingadviseurs en Administratiekantoor Schuitema overnam. Ster is met vijf mensen actief en is opgericht door Henny Hazenberg en Gert Kaput. Beiden blijven in elk geval nog twee jaar bij het bedrijf betrokken.

Van cijfers naar strategisch advies

Volgens Kroon en Schulte heeft de samenwerking te maken met het veranderende vak: “Waar vroeger de focus lag op het opstellen van cijfers, draait het nu om het bieden van strategisch advies dat bedrijven helpt toekomstbestendig te zijn. Onze klanten verwachten meer dan alleen cijfers: zij zoeken een partner die actief meedenkt over groei, innovatie en rendement.” Door de samenwerking behouden klanten van beide kantoren hun vertrouwde aanspreekpunten en service, maar krijgen ze toegang tot een bredere dienstverlening en diepere kennis van accountancy en fiscaal, financieel en strategisch bedrijfsadvies. “De samenwerking stelt Ketelaar Kroon in staat om te blijven innoveren en te groeien, terwijl het kantoor zijn kernwaarden van persoonlijke aandacht en maatwerk handhaaft.”