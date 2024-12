De Kleineondernemersregeling (KOR) verandert: nu ook Europees

Vanaf 1 januari 2025 is het mogelijk om ook in andere EU-landen een btw-vrijstelling te krijgen, de zogenaamde EU-KOR. Een belangrijke voorwaarde is dat de totale omzet in de hele EU, inclusief Nederland, onder de € 100.000 blijft.

Anna is een jonge onderneemster die een webshop is begonnen waarin ze vintage telefoonhoesjes verkoopt. De hoesjes hebben een gebruikte uitstraling, alsof Bruno, de hond, er een tijdje mee heeft gespeeld. Ze zijn verkrijgbaar in de kleuren van verschillende nationale vlaggen en kosten €15,- inclusief btw. Haar bedrijf groeit gestaag, en in het eerste jaar behaalde ze een omzet van € 16.000,- uit de verkoop van deze hoesjes.



Om de administratieve lasten te verlichten, heeft Anna zich aangemeld voor de Kleineondernemersregeling (KOR), omdat haar omzet nog onder de grens van € 20.000,- blijft. Ze verwacht dat dit voorlopig zo blijft. Echter, een TikTok-video waarin een bekende popartiest haar telefoonhoesje gebruikt, gaat viraal in Europa. Al snel stromen er bestellingen binnen uit andere Europese landen, voornamelijk van particulieren.

Aanvankelijk voegt Anna deze buitenlandse bestellingen toe aan haar Nederlandse omzet. Zolang haar totale omzet buiten Nederland onder de grens van € 10.000 blijft, zoals voorgeschreven door de Unieregeling, hoeft ze zich geen zorgen te maken. Maar in Duitsland begint de vraag snel te groeien. Naast haar € 16.000 omzet in Nederland, behaalt ze al snel € 6.000 aan omzet in Duitsland.



Anna besluit gebruik te maken van de Unieregeling (OSS – One Stop Shop), waarbij ze per kwartaal haar omzet rapporteert aan de Nederlandse Belastingdienst. Dit is eenvoudig, want de Belastingdienst zorgt ervoor dat de btw in Duitsland wordt afgedragen. Gelukkig kan Anna in de KOR blijven, omdat deze regeling alleen van toepassing is op de in Nederland belaste omzet, die nog steeds onder de €20.000 blijft. Op de website van de Belastingdienst staat meer informatie over welke soorten omzet niet meetellen voor deze grens.



Hoewel het jammer is dat Anna nu Duitse btw moet afdragen over haar omzet in Duitsland, blijven de hoesjes daar ook voor €15 inclusief btw te koop. De verzendkosten zijn iets hoger, maar gelukkig passen de hoesjes door de brievenbus. De netto-omzet kan per land echter verschillen. Aangezien Anna weinig kosten maakt, zou ze graag gebruik willen maken van een Europese KOR-vrijstelling. Het btw-tarief in Duitsland is bijvoorbeeld 19%, terwijl het in Hongarije 27% bedraagt.

Nieuw: Europese KOR

Vanaf 1 januari 2025 is het dus mogelijk om ook in andere EU-landen een btw-vrijstelling (EU-KOR) te krijgen. Een belangrijke voorwaarde is dan wel dat de totale omzet in de hele EU, inclusief Nederland, onder de € 100.000 blijft. Deze grens wordt berekend op basis van de handelsgoederen, en dus niet op andere inkomsten zoals de verkoop van vaste activa. Wel kunnen de voorwaarden, zoals de omzetgrens, per land verschillen. In Duitsland, bijvoorbeeld, geldt voor de **Kleinunternehmerregelung** een omzetgrens van € 22.000. Uiteraard mag je, net als bij de Nederlandse KOR, geen btw aftrekken op kosten. Per kwartaal moet je wel je totale omzet rapporteren, vergelijkbaar met de Unieregeling. De btw-vrijstelling kan per land gekozen worden.

Wijzigingen in de Nederlandse KOR vanaf 1 januari 2025

Behalve de Europese regels, worden ook de regels voor de Nederlandse KOR per 1 januari 2025 aangepast. De belangrijkste wijzigingen zijn:

De verplichte deelnameperiode van 3 jaar komt te vervallen. Afmelden kan op elk moment.

De termijn voor heraanmelding wordt verkort. Waar dit voorheen pas na 3 jaar kon, wordt dit mogelijk na de periode van het lopende jaar plus het daaropvolgende kalenderjaar.

Aan- en afmelden wordt eenvoudiger en kan digitaal via het portaal Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Buitenlandse ondernemers kunnen geen gebruik meer maken van de Nederlandse KOR als hun (hoofd)vestiging niet in Nederland is gevestigd.

