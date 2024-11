AV-Top 50 | Het is mooi als je ervaart dat jouw inzet impact heeft

Bij Wesselman worden bedrijven in elke fase van hun bestaan ondersteund, van start-up tot multinational en van familiebedrijf tot corporate. “We helpen ondernemers met uiteenlopende vraagstukken binnen onze expertises: accountancy, fiscaal advies en business-, HR-, of IT-consultancy”, legt Van Poppel uit. “De vragen zijn uiteenlopend, en omdat er binnen de organisatie verschillende specialisaties zijn, komt elke ontwikkeling van een medewerker van pas.”

Succesvolle overstap

Van Poppel gelooft dat iedereen het beste tot zijn recht komt als hij of zij op de juiste plek zit. “Een mooi voorbeeld is een ervaren medewerker in onze fiscale praktijk die haar horizon wilde verbreden en dacht aan een overstap naar HR, een vakgebied waarin ze oorspronkelijk niet was opgeleid. Dankzij Wesselman kreeg ze de kans om ervaring op te doen op de HR-afdeling, wat leidde tot een succesvolle overstap. Dit toont hoe wij onze mensen ondersteunen om het beste uit zichzelf te halen.” De juiste plek vinden voor medewerkers is bij Wesselman eerder regel dan uitzondering. “We luisteren en kijken goed naar de ambities en talenten van onze mensen en zorgen ervoor dat ze zich verder kunnen ontwik­kelen binnen de organisatie. Ons lage personeelsverloop bevestigt dit: medewerkers blijven graag bij ons omdat ze zich betrokken voelen en weten dat er ruimte is voor groei en verandering.”

Gemotiveerde professionals

Wendy van der Staak-Smits, manager van de controlepraktijk, benadrukt dat het niet om vaste functies of structuren gaat. “Het draait om het creëren van een werkomgeving waarin iedereen op zijn of haar eigen manier kan groeien. Zo ontstaat er een cultuur waar medewerkers zich thuis voelen en klanten kunnen rekenen op betrokken, gemotiveerde professionals. We vinden het belangrijk dat onze mensen het beste uit zichzelf én de klant halen.”

Er is bij Wesselman geen vast pad om hogerop te komen. “Het gaat hier om wat je kunt en wat je wilt bereiken”, legt ze uit. “Dat is voor iedereen anders. Wij kijken naar wat iemand nodig heeft om optimaal te presteren. Scholing en ontwikkeling worden afgestemd op de persoonlijke wensen en behoeften van de medewerker. Je kiest bij Wesselman niet voor een baan, maar voor een loopbaan. We zorgen ervoor dat

mensen de ruimte krijgen om te groeien in een richting die echt bij hen past, zodat ze het beste uit zichzelf én uit onze klanten kunnen halen.”

Talenten en ambities

Bij de onboarding van nieuwe medewerkers ligt de focus direct op talenten en ambities. “We kijken hierbij meer naar de mens dan naar de cijfers. Dat zit in ons DNA”, zegt Van Poppel. “We bieden niet alleen vaktechnische cursussen, maar scholen onze mensen ook in soft skills. Het belang dat we hechten aan persoonlijke groei is voelbaar in de hele organisatie.” Wesselman is alert op werkdruk en zorgt ervoor dat medewerkers niet overbelast raken. Van Poppel benadrukt: “In onze branche is er veel werk, dus een hoge werkdruk ligt altijd op de loer. We grijpen in als we merken dat mensen te lange werkdagen maken. Dat is in het belang van de klant, onze medewerkers én Wesselman als geheel. Door oog te hebben voor ieders persoonlijkheid, heeft Wesselman een divers team opgebouwd, met een gezonde balans tussen generaties, gender en culturele achtergronden. Je hoeft niet te voldoen aan een vast profiel; zelfs medewerkers met een opleiding die minder voor de hand ligt, zoals sportmarketing, vinden bij ons hun plek en dragen bij aan onze cultuur en kernwaarden. We zoeken naar de klik. Dat is de basis voor een fijne samenwerking.”

Toekomst

Het resultaat mag er zijn, want het personeelsverloop bij Wesselman is laag. Medewerkers blijven zich met plezier ontwikkelen, in de wetenschap dat ze altijd een stap kunnen zetten die past bij wat ze willen en kunnen. Ook klanten onder­vinden de gevolgen van deze sterke cultuur. “Ze ervaren een stabiele organisatie met enthousiaste en gepassioneerde medewerkers, waar mensen en kennis behouden blijven”, zegt Van der Staak-Smits. “Dat is ook wat ze willen als ze klant worden: dat we waarden als vertrouwen, inzet en kwaliteit kunnen bieden om ze verder te helpen. Maar daarvan hoeven we onze klanten niet te overtuigen. Dat doen onze medewerkers zelf, zonder dat we dat van ze vragen.”

Met deze eigen aanpak kiest Wesselman voor een toekomst die zowel klanten als medewerkers houvast biedt. “We zien dat kantoren in onze branche elkaar opzoeken en samengaan, maar wij willen groeien op eigen kracht. Bij Wesselman zien medewerkers dat er iets gebeurt met hun ideeën en dat ze bijdragen aan het gezamenlijk resultaat. Het is mooi als je ervaart dat jouw inzet impact heeft.”

Tekst: Henk Vlaming

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/