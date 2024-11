AV-Top 50 | “Individueel maatwerk rode draad”

“Wat doen jullie nou in het HR-beleid?”, Maaike de Beer en Daniel Alfrink merkten dat de nieuwsgierigheid rondom deze vraag toenam. Een bericht op Linkedin leidde zelfs tot zoveel positieve discussie dat Vermetten besloot daar wat meer over te delen. Want is het zoveel “anders” wat Vermetten doet? De Beer: “We hebben geen specifiek programma dat we volgen. De rode draad in alles is de persoonlijke benadering.



Er is geen one-size-fits-all benadering.” Alfrink: “We richten ons op “dat wat jij nodig hebt” zonder vastgestelde leerpaden. Alles is maatwerk en op de persoonlijke situatie gericht.” Dat geplaveide carrièrepad? Dat bestaat dus niet bij Vermetten: “Het pad dat je wil bewandelen moet – naast je eigen ambities – passen bij jouw levensfase. Het maakt nogal uit of je thuiswonend, alleenstaand, mantelzorger bent of midden in het gezinsleven staat.” “We hadden onlangs een sollicitant die vroeg wat ons plan voor zijn carrière zou zijn”, vertelt De Beer verder. “Wij legden die vraag terug. Wat is jouw plan? Het begint voor ons allemaal bij het individu.”

Meer dan alleen inhoud

Het is allesbehalve “moeten” bij Vermetten en de persoonlijke vrijheid is groot, maar een ondernemende houding is wel belangrijk, vertelt Alfrink: “Je hebt natuurlijk een PE-verplichting, waarmee je voornamelijk de inhoud ontwikkelt. Daaraan hebben wij gaandeweg meer toegevoegd in onze academy. Bijvoorbeeld het ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van management, advies en timemanagement. Maar ook investeren wij in een aanbod van e-learnings of (online) workshops op het gebied van vitaliteit. Het lijkt misschien minder vanzelfsprekend, maar we vinden het net zo belangrijk om medewerkers langer aan ons te binden en inzetbaar te houden als een aantrekkelijke werkgever te zijn voor nieuwe collega’s. Daarnaast is er vanaf 2025 een unieke route om ondernemende potentials te ontwikkelen tot aandeelhouder.”

De Beer voegt eraan toe dat er bij Vermetten genuanceerder wordt gekeken naar die onder­nemende mindset: “Het is een term die kan afschrikken. Voor ons zit ondernemerschap ook in de kleine dingen. Het is je vinger opsteken, lef tonen en initiatief nemen.”

Eigenaarschap vroeg stimuleren

“Ontwikkelen gaat bij Vermetten niet puur over opleiden”, beschouwt Alfrink verder. “Het gaat er

in eerste instantie om wat je in de praktijk doet. Er is geen vast stramien.” De Beer: “We stimuleren eigenaarschap daarom zo vroeg mogelijk in iemands carrière. En natuurlijk gaat er weleens wat mis. Enerzijds wil je de zekerheid van kwaliteit, anderzijds willen we ook een lerende organisatie zijn. Het gaat ons vooral om het gedrag dat leidt tot prestaties, niet alleen om de prestatie zelf.”

Het persoonlijke maatwerk is onder andere terug te zien in het harmonisatieproces van kantoren die zich aansluiten bij de Vermetten Groep. Alfrink: “Een overname klinkt wat vijandig. Het insinueert dat je je als kantoor moet voegen naar onze identiteit. Niet dus: kantoren blijven zichzelf, behouden hun identiteit en hoeven niet ineens “het Vermetten DNA” te hebben. Natuurlijk kijk je vooraf of je bij elkaar past qua cultuur, maar identiteitsbehoud blijft wel het uitgangspunt.” “En ook daarin komt dus het maatwerk terug”, aldus De Beer, “we willen geen mensen verliezen. Wij kiezen als HR daarom bewust voor de gulden middenweg waar anderen eerder gaan voor “de korte pijn” of helemaal niks doen. We gaan zo snel als het kantoor zelf kan én wil.”

Dialoog blijven voeren

“Maatwerk op individueel niveau zal in de toekomst alleen maar toenemen”, vertelt Alfrink.

“Een kwestie van je blijven aanpassen aan de zoekvraag om volgende generaties te blijven aanspreken in een diverse en inclusieve cultuur. Is er bijvoorbeeld behoefte aan een gebedsruimte op een van onze locaties? Dan regelen we dat. Deels kunnen thuiswerken vanwege een goede werk-privébalans is uiteraard mogelijk en voor wie de voorkeur geeft aan andere mobiliteits­mogelijkheden dan de leaseauto bieden we de mobiliteitsvergoeding of de leasefiets. Ook participeren behoort tot de mogelijkheid, dat heeft geresulteerd in een groep van ruim veertig certificaathouders met een belang in de Vermetten Groep. We willen zo veel mogelijk blijven aansluiten bij het individu. Belangrijk daarbij is dat je de dialoog blijft aangaan. Alleen zo kom je achter de behoeften van medewerkers. Die dialoog gaan we de komende jaren blijven voeren en verder ontwikkelen.”

Tekst: Sander Voortman

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/