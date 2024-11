AV-Top 50 | Veel beweging in Assurance-Top 30 

De Nederlandse assurancemarkt is volop in beweging en laat een sterke groei zien. De grootste dertig assurancekantoren hebben in 2023 gezamenlijk 13% meer omzet gerealiseerd dan in 2022. Deze groei is grotendeels toe te schrijven aan fusies, overnames en stijgende tarieven.

In dit artikel werpen we een blik op de trends in de assurancebranche, de impact van personeelstekorten en nieuwe regelgeving, en de vooruitzichten voor de komende jaren.

Schaalvergroting

Een van de belangrijkste trends in de Nederlandse assurancemarkt is de consolidatie door fusies en overnames. In 2023 zagen we een toename in het aantal samenwerkingen, waarbij kleinere kantoren opgingen in grotere organisaties. Deze schaalvergroting helpt kantoren efficiënter te werken en sterker te staan in een markt die steeds complexer wordt. Fusies zijn niet alleen een strategische keuze, maar ook een antwoord op de grotere vraag naar gespecialiseerde diensten.

CSRD-assurance

De drijvende kracht achter de hogere tarieven is de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, die in de nabije toekomst groter zou kunnen worden door de groeiende vraag naar nieuwe diensten zoals CSRD-assurance. Vanaf 2024 moeten grotere bedrijven rapporteren over hun duurzaam­heids­­beleid en -prestaties, inclusief zaken als CO 2 -uitstoot, biodiversiteit en mensenrechten in hun toeleveringsketens. Dit betekent een aanzienlijke uitbreiding van het takenpakket van accountantskantoren, die hun klanten moeten ondersteunen bij deze complexe, nieuwe vereisten. Met de komst van deze richtlijn zijn

er veel meer bedrijven die verplicht worden assurance te laten uitvoeren, wat de vraag naar gekwalificeerde professionals bij de kantoren een extra impuls geeft. Het effect hiervan kan zijn dat tarieven en salarissen gaan stijgen. Omdat de benodigde kennis voor CSRD zo divers is, kan het zo zijn dat kantoren hun focus moeten verscherpen. De verwachting is dat schaal­vergroting en specialisatie noodzakelijk zullen zijn om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen.

Nearshoring

Kantoren zijn voor personeel ook op zoek over de grens. Daar waar de Big4 al lange tijd hun werk uitbesteedden en ook een aantal andere kantoren daarmee enige tijd experimenteren, zien we steeds meer kantoren experimenteren met het verplaatsen van assurancewerkzaam­heden naar landen als Zuid-Afrika en Suriname. In het geval van Suriname en Zuid-Afrika bestaat er geen c.q. minder een taalbarrière. En in het geval van Zuid-Afrika is er bovendien geen tijdsverschil.

Hoewel deze internationalisering kansen biedt, brengt het ook uitdagingen met zich mee. Het

uitbesteden van werkzaamheden vereist een nauwkeurige kwaliteitscontrole en strikte naleving van zowel lokale als internationale regelgeving. De bedoeling is dat het kantoren helpt hun personeelstekorten op te vangen, maar men is wel beducht voor de complicaties die deze verplaatsing oplevert. Een zorg die een aantal partijen hebben geuit, is het bewaken van de kwaliteit van de werkzaamheden. Niet alleen de opleidingseisen kunnen uiteenlopen. Nederlanders en mensen in het buitenland (soms ook geëmigreerde Nederlanders) moeten goed één team met elkaar vormen, en bij uitbesteding in het buitenland is het niet altijd makkelijk een groepsgevoel te krijgen. Toch lijkt het erop dat deze trend zich zal voortzetten, vooral nu de vraag naar gespecialiseerde diensten, zoals CSRD-assurance, blijft groeien en de druk op de Nederlandse arbeidsmarkt niet afneemt.

Nieuwe spelers en verschuivingen

De consolidatie van de markt heeft geleid tot enkele nieuwe namen in de Assurance-Top 30.

Een opvallende nieuwkomer is Newtone, het resultaat van een fusie tussen HLB Witlox van den Boomen, PKF Wallast en Koenen en Co. Deze drie kantoren stonden voorheen afzonderlijk in de lijst, maar dankzij hun samensmelting komen ze nu gezamenlijk binnen op de achtste plaats, met een assuranceomzet van € 38 miljoen. Ook Moore MKW, ontstaan uit de fusie tussen Moore MTH en KroeseWevers, is een nieuwe naam in de lijst. Deze fusie heeft ze naar de zestiende plaats gebracht. PIA, dat meerdere kleinere kantoren heeft overgenomen, staat op plek 24 met een omzet van € 10 miljoen. Zeker is dat PIA door nieuwe overnames verder zal stijgen in de ranglijst.

ETL Nederland is ook nieuw in de Top 30. Over 2022 was de omzet nog niet hoog genoeg voor een notering, nu komen ze binnen op plaats 21. ETL is bezig een vergaande samenwerking op te zetten tussen de ETL-kantoren onderling. Volgens Ariën van den Berg, die sinds 1 oktober 2024 de leiding heeft over dit verandertraject, kunnen partijen nu nog zelfstandig te werk gaan, maar wordt het in de toekomst lastiger om als betrekkelijk kleine partij te blijven voldoen aan alle eisen gerelateerd aan de Wta-vergunning. “Op den duur zal de markt moeten consolideren als het gaat om wettelijke controles. Als ETL hebben we de mogelijkheden binnen de ETL-familie de krachten te bundelen. De kwaliteit zal hierdoor een impuls krijgen. En we zullen zichtbaarder worden in de markt voor opdrachtgevers en personeel als we kunnen laten zien dat we één auditkantoor zijn.”

Andere opvallende nieuwkomers zijn HLB Blömer, dat dankzij de overname van VERDER is toe­getreden tot de Top 30, en Londen & Van Holland dat – heel bijzonder – ook nieuw is in de AV-Top 50. De reden voor de gelijktijdige toe­tredingen tot de ranglijsten is de grote focus op assuranceomzet.

Grote verschillen in omzet

Er zijn grote verschillen in de mate waarin kantoren hun omzet uit assurancewerkzaamheden halen. Aan de onderkant van de lijst, of net erbuiten, bevinden zich kantoren zoals Countus, Alfa en ABAB, die relatief weinig omzet genereren uit assurance. Deze kantoren hebben een sterke focus op de agrarische sector, waar minder vraag is naar assurancediensten.

Aan de andere kant van het spectrum staan kantoren die een groot deel van hun omzet halen uit assurance, zoals Qconcepts, Verstegen en Crowe Peak. Qconcepts voert de lijst aan met een omzetgroei van maar liefst 28%, grotendeels dankzij hun bijna exclusieve focus op assurancewerkzaamheden. Verstegen scoort hoog, omdat ze veel actief zijn in de publieke sector. Het eerste Big4-kantoor met relatief de meeste assuranceomzet staat pas op de vijfde plaats (na Van Ree met veel klanten in de non-profitsector). Dat is KPMG, met 57% van de totale omzet.

Toekomst assurancemarkt

Hierboven is het verloop van de assuranceomzet van de Top 30 in de loop der jaren weergegeven. Als gevolg van fusies, overnames en tariefstijgingen zien we de assuranceomzet stijgen.

Ook de afname van het aantal Wta-vergunningen heeft invloed gehad; toch valt ons de afname van het aantal vergunningen nog wel mee. Het aantal vergun­ningen bedroeg in februari 2020 nog 274, in het najaar van 2022 waren dat er 256 en per heden zijn dat er 233.

Kijkend naar de toekomst, lijkt de Nederlandse assurancemarkt verder te consolideren. Een aantal partijen maakt hun opwachting om de Top 30 binnen te komen, mede ook vanwege het weg­vallen van enkele namen als gevolg van fusies en overnames. Ik verwacht dat het aantal vergunningen voor wettelijke controles de komende jaren verder zal dalen. Hoewel het tempo van deze daling voorlopig traag verloopt, kan dit op de lange termijn versnellen. Dit leidt naar verwachting tot verdere schaalvergroting, waarbij kleinere kantoren zullen opgaan in grotere spelers om te kunnen voldoen aan de steeds striktere regel­geving. De introductie van CSRD zal de vraag naar gespecialiseerde assurance­diensten verder aanjagen. Kantoren moeten investeren in kennis op het gebied van CSRD. Deze ontwikkeling zou weleens kunnen leiden tot meer gespecialiseerde kantoren.

De Assurance-Top 30 is samengesteld door Thijs de Nijs en Arjen Schutte van Full Finance, in samenwerking met Accountancy Vanmorgen.

Deze bijdrage komt uit de AV-Top 50. Dit magazine is verschenen in december 2024. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av3-2024-av-top-50-2024/