Grootschalige btw-fraude blootgelegd: 400 bedrijven betrokken

Europol en het Europees Openbaar Ministerie (EPPO) hebben in samenwerking met 16 landen een internationaal crimineel netwerk ontmanteld dat verantwoordelijk is voor ongekende btw-fraude en witwaspraktijken, meldt Europol.

Onder de codenaam Operation Admiral 2 ontdekten de autoriteiten een complexe fraude met populaire elektronica, zoals smartphones, waarbij naar schatting €297 miljoen aan btw werd ontdoken. Tijdens een grootschalige actie werden 32 verdachten gearresteerd, 62 bankrekeningen met een waarde van meer dan €5,5 miljoen bevroren, en luxe goederen, waaronder elektronische apparaten ter waarde van €47,5 miljoen, in beslag genomen.

Modus operandi: btw-carrouselfraude

Het netwerk maakte gebruik van zogeheten btw-carrouselfraude, waarbij bedrijven werden opgezet in 15 EU-lidstaten. Deze bedrijven verkochten meer dan €1,48 miljard aan elektronische goederen via online platforms aan klanten binnen de EU. Hoewel consumenten btw betaalden, werden de belastingen nooit door de bedrijven afgedragen aan de belastingdiensten. In plaats daarvan claimden andere bedrijven in de keten btw-teruggave, wat leidde tot enorme verliezen voor nationale schatkisten. De winsten werden vervolgens weggesluisd naar buitenlandse rekeningen.

Schaal en complexiteit

De operatie toont aan dat meer dan 400 bedrijven betrokken waren bij de fraude, die ook werd gebruikt om opbrengsten uit drugshandel, cybercriminaliteit en investeringsfraude wit te wassen. Er is bovendien bewijs van connecties met Russische criminele netwerken die activa inbrachten in ruil voor betalingen en invloed hadden op het netwerk.

Internationale samenwerking

Met meer dan 300 doorzoekingen in landen zoals Nederland, Duitsland en Frankrijk en 36 arrestaties in Letland en Litouwen, werd de operatie gecoördineerd door Europol, Eurojust en de EPPO. Een mobiele expert van Europol ondersteunde met data-analyse en coördinatie ter plaatse.

De zaak bouwt voort op het eerdere Operation Admiral-onderzoek uit 2022, dat al werd gezien als de grootste btw-fraude ooit in de EU, met geschatte schade van €2,9 miljard. Het onderzoek loopt door en nieuwe onthullingen worden verwacht, meldt Europol.