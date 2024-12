Belastingdienst weet uitstroom personeel op te vangen

Het wervingsdoel voor 2024 van 3.250 fte wordt ruim gehaald en ook voor komende jaren is er een goed perspectief om de verwachte uitstroom van 11.500 fte tot 2028 op te vangen.

Planning en persoonlijke hulp

De Belastingdienst is bezig met een meerjarig traject om zich klaar te maken voor de toekomst, meldt de staatssecretaris, onder meer op het gebied van ICT en personeel. Op het gebied van ICT is de modernisering in volle gang via de langetermijnplanning van het Meerjarenportfolio (MJP). Zo is het nieuwe systeem voor de motorrijtuigenbelasting dit jaar opgeleverd en wordt het oude systeem voor de inkomensheffing (Cool:Gen) verder uitgefaseerd.

Op personeelsvlak werpt de gekozen strategie ook zijn vruchten af. Naast de ruim gehaalde wervingsdoelstellingen is dit jaar bijvoorbeeld de beroepsopleiding voor startende fiscalisten bij de Belastingdienst gestart. Dit is een tweejarig postacademisch traject waarbij starters opgeleid worden voor specialistisch fiscaal werk. Dat is ook nodig omdat de verwachting is dat er in 2028 ongeveer 30% minder fiscalisten afstuderen dan nu. Ook zijn medewerkers van de Belastingdienst steeds positiever over de organisatie als werkgever en raden werken bij de dienst vaak aan anderen aan.

De Belastingdienst kiest daarbij voor een steeds persoonlijkere aanpak, meldt de fiscus zelf. Medewerkers worden verder opgeleid in het vroegtijdig herkennen van signalen die kunnen duiden op belastingproblemen. Daarvoor worden in 2025 achthonderd medewerkers extra opgeleid. Daarnaast richt de Belastingdienst zich verder op het verbeteren van het bezwaarproces. In 2025 kunnen bedrijven starten met digitaal bezwaar indienen via boekhoudsoftware. Ook verschillende aftrekposten worden duidelijker toegelicht.

Gegevens delen

Ook de komende jaren blijft de Belastingdienst zich richten op het verbeteren van de dienstverlening en het oplossen van knelpunten hiervoor. Eén van deze punten is de belemmering om gegevens met andere overheidsorganisaties te delen over burgers die te maken krijgen met dreigende problematische schulden. De Belastingdienst mag dit vanwege privacywetgeving en geheimhoudingsplicht in veel gevallen niet doen, ook niet als burgers hier toestemming voor geven. Daarom wordt gekeken naar een wettelijke grondslag voor meer proactieve dienstverlening. Dit helpt ook om burgers tijdig in beeld te brengen bij de gemeentelijke schuldhulpverlening. In 2025 start de Belastingdienst hiervoor met een proef met acht gemeenten in samenwerking met het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Staatssecretaris Van Oostenbruggen: “De Belastingdienst staat er veel beter voor dan enkele jaren geleden. Dat is ook mijn politieke boodschap: we mogen dat vaker erkennen en moeten deze koers samen vasthouden. Daarmee zorgen we dat we makkelijker beleid in kunnen passen en op termijn een nieuw belastingstelsel door kunnen voeren. We staan er steeds beter voor. Om dat vast te houden blijft ook de komende jaren de ruimte beperkt voor grote aanpassingen. In de tussentijd zitten we niet stil en blijven we continu werken aan verbeteringen waar burgers en bedrijven ook nu al baat bij hebben. Via de vooraf ingevulde aangifte of hulp voor startende ondernemers. En de uitgebreide hulp voor vragen of problemen: via balies en steunpunten, videobellen en via direct contact per telefoon of ansichtkaart wanneer je iets vergeten bent.”

Kamerbrief Strategie en prioriteiten Belastingdienst