KPMG: veel pensioenfondsen zoeken andere uitvoerder

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is al anderhalf jaar van kracht, maar pensioenaanbieders en werkgevers hebben nog tot 1 januari 2028 om over te stappen op een pensioenregeling die aan de nieuwe wet voldoet. Tijdens die overgangstermijn zullen veel partijen ook kiezen voor een andere pensioenuitvoerder (PUO), zo concludeert KPMG uit zijn jaarlijkse pensioenonderzoek. 40% van de pensioenfondsbestuurders en functionarissen overweegt nog voor 1 januari 2028 over te stappen.

Op zoek naar andere vermogensbeheerder

Volgens Jeroen Ruepert, hoofd Asset Management en Pensioenen bij KPMG, zal het pensioenlandschap er over een aantal jaren behoorlijk anders uitzien dan vandaag, mede door de ingezette consolidatie bij pensioenaanbieders. Van de respondenten overweegt 17% tussen nu en 2028 ook een wisseling van fiduciair vermogensbeheerder als optie te zien en eenzelfde groep stelt een fusie of liquidatie te zien als een reële mogelijkheid. Volgens Ruepert is met name de groep die aan een andere vermogensbeheerder denkt “opzienbarend”.

Uitvoerders lopen achter

Meer dan een derde van de pensioenfondsbestuurders (34%) ziet het beoordelingsproces door de AFM en DNB als grootste onderschatting van deze transitie. “Er wordt grote druk ervaren om aan de gestelde eisen te voldoen. Toezichthouders veranderen regelmatig het beleid rondom de transitie waardoor pensioenfondsen eerdere besluiten moeten herzien. Ook zijn PUO’s op dit moment minder ver met de ordening van processen en systemen dan respondenten eerder hadden verwacht.”

Bij een aantal pensioenfondsen heeft de arbeidsvoorwaardelijke fase bij sociale partners langer geduurd dan vooraf gedacht. Samen met de eerdergenoemde factoren zijn dat de voornaamste redenen voor de vertraging in het transitieproces en uitstel van de transitiedatum.

Data op orde

Pensioenfondsen zien volgens KPMG overigens geen uitdaging in datakwaliteit. “Dit duidt erop dat pensioenfondsen stappen zetten in het op orde brengen van de datakwaliteit.” Hoewel de Wtp-transitie niet wordt aangegrepen om te versnellen in duurzaamheidsinitiatieven, blijkt er bij besturen wel behoefte te zijn aan meer aandacht aan deelnemersinteractie, impactbeleggen en het kostenvraagstuk. Aan het onderzoek namen 47 pensioenfondsbestuurders, directeuren van bestuursbureaus en overige functionarissen deel.

Invaren uitgesteld

Afgelopen week concludeerde BDO uit een ander onderzoek dat pensioenfondsen het invaren van pensioenen in de nieuwe regeling in veel gevallen uitstellen. “Een piekbelasting in 2025 is daarom vrijwel onvermijdelijk.” Er waren oorspronkelijk 25 koplopers, maar van hen liggen er nog maar enkele op schema om per 1 januari 2025 in te varen. Nu is 36% van de pensioenfondsen van plan om in 2026 in te varen.



En dat levert volgens BDO veel druk op bij PUO’s. Tussentijds invaren kan een mogelijkheid zijn om de druk te spreiden. Uitvoeringsorganisaties dringen hier steeds vaker op aan, maar het onderzoek toont aan dat slechts vijftien pensioenfondsen dit overwegen.