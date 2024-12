KPMG Nederland boekt 50% beter resultaat

KPMG Nederland heeft in boekjaar 2023/2024 het brutoresultaat met grofweg de helft verbeterd. De beloning voor de partners is met zeven ton weer op het peil van twee jaar terug.

Dat blijkt uit de vandaag gepubliceerde jaarcijfers over het laatste boekjaar, dat liep van 1 oktober 2023 tot 30 september 2024. De omzet groeide naar € 771 miljoen, zoals al eerder bleek uit de AV-top 50. Het operationeel resultaat verbeterde met 46% tot € 128 miljoen. Het resultaat voor belasting bedroeg € 121 miljoen, tegen € 79 miljoen een jaar eerder. Toen speelden hogere operationele kosten en de boete wegens examenfraude KPMG parten. “Door de sterke groei hebben we meer dan € 43 miljoen kunnen investeren in onze mensen en digitale innovatie. Denk aan investeringen in digitale vaardigheden en kunstmatige intelligentie (AI)”, aldus CEO Stephanie Hottenhuis.

Meeste groei in Audit

De controletak groeide met 10% tot € 435 miljoen. “De omzetgroei was mede te danken aan de grote vraag naar auditdiensten en het meegroeiende personeelsbestand. Ook KPMG Clara, een slim internationaal platform waarmee algoritmes, AI en robotica de kwaliteit van de audit ondersteunen, droeg bij aan deze stijging.”

Het adviesbedrijf liet met een plus van 6% tot € 336 miljoen aanmerkelijk minder groei zien. “De in het internationale netwerk ontwikkelde oplossingen voor digitalisering, inzet van AI en investeringen in toptalent hebben geleid tot positieve resultaten. Deze cijfers laten de groeiende vraag naar de expertise van KPMG zien bij de grote transformaties van nu, zoals digitale transformaties van front- en back offices, deals, managed services en de invoering van CSRD.”

Uitstoot toegenomen

KPMG rapporteert ook al volgens de CSRD-richtlijnen. De totale uitstoot van broeikasgassen blijkt licht te zijn toegenomen; toename was er met name door een groei van 79% in elektriciteitsverbruik voor het opladen van elektrische voertuigen en meer aankopen van goederen en diensten bij externe leveranciers (scope 3).

Bedrijfscultuur

Op de examenfraude was al uitgebreid ingegaan in het vorige jaarverslag, maar KPMG rept wel van “zelfreflectie en focus op de bedrijfscultuur”, verwijzend naar het cultuurprogramma Values First. “Dit is onderdeel van de herstelstappen om misstanden zoals het delen van antwoorden van verplichte toetsen in de toekomst te voorkomen.”

Winstdeling weer gestegen

De partnerbeloning is stevig gegroeid: die kwam in het boekjaar uit op gemiddeld € 701.000, tegen € 457.000 het jaar ervoor. Toen hadden de boete en het onderzoek in verband met de examenfraude een sterk drukkend effect op het resultaat. Aan de Amerikaanse toezichthouder PCAOB moest 25 miljoen dollar worden overgemaakt en dat bedrag is verantwoord in de jaarcijfers 2022/2023, die uiteindelijk pas in juni van dit jaar werden gepubliceerd.