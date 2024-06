KPMG schroeft partnerbeloning met drie ton terug

KPMG komt nu pas met de resultaten over het al bijna negen maanden geleden afgesloten boekjaar in verband met de grootscheepse examenfraude die eind vorig jaar aan het licht kwam. ‘De publicatie van het jaarverslag is in december 2023 uitgesteld om de resultaten van het onderzoek naar het delen van antwoorden voor verplichte toetsen te kunnen meenemen.’ KPMG betaalde voor de kwestie een boete van 25 miljoen dollar aan de Amerikaanse toezichthouder PCAOB. ‘De opgelegde boete wordt gedragen door de equity partners en is terug te zien in de sterk gedaalde partnerbeloning’, laat het bedrijf weten.

Die partnerbeloning is voor de 168 partners uitgekomen op gemiddeld 457.000 euro. Dat is bijna drie ton minder dan de 752.000 euro over het vorige boekjaar. Behalve de boete zijn ook de kosten van het onderzoek naar de fraude verdisconteerd in de winstuitkering. In een aantal gevallen is een deel van de eerder uitgekeerde beloning teruggevorderd omdat een partner zelf betrokken was bij het delen van examenantwoorden.

‘Eén onregelmatigheid is al te veel’

In het jaarverslag trekt CEO Stephanie Hottenhuis allereerst het boetekleed aan: ‘Antwoorden delen is fout en dat hadden we moeten voorkomen. Als het gaat om vertrouwen en integriteit, is één onregelmatigheid er al een te veel.’ In het leerprogramma zijn ‘betekenisvolle veranderingen’ aangebracht en er wordt nu strenger gecontroleerd of toetsen ook daadwerkelijk op de juiste manier worden afgelegd. Hottenhuis: ‘We pakken het nog breder aan. We zijn een intensieve dialoog gestart over cultuur en ethiek, waarbij door de hele organisatie heen discussies worden gevoerd over afwegingen, ervaringen en gedrag. Dit gaat over ethisch handelen in de breedte, als grondhouding. Onze waarden zijn daarin leidend.’

Resultaat een derde lager

De PCAOB-boete heeft ook effect op het resultaat van KPMG. De brutowinst is met 34% gedaald naar 79 miljoen euro (119 miljoen in 2021/2022). Behalve de fraudeboete spelen ook de 17% hogere operationele kosten een rol bij de winstdaling. De inkomsten uit auditwerkzaamheden groeiden het sterkst: met ruim 10% tot 402 (364) miljoen euro. Dat schrijft KMG toe aan een 7% groter personeelsbestand, grotere volumes en hogere tarieven. De omzet uit adviesdiensten pluste 6% tot 309 (291) miljoen euro. Dat komt door meer vraag vanuit groeisectoren als de infrastructuur, overheid en zorg, energie en financiële dienstverlening vanwege nieuwe regelgeving. In totaal ging de omzet van 655 miljoen euro naar 711 miljoen. Eind van het jaar telde KPMG in ons land 4.198 medewerkers; gemiddeld werkten er vorig jaar 4.067 fte.

KPMG streeft ernaar dat 86% van de auditdossiers voldoet aan de interne kwaliteitsstandaarden. Dat doel werd niet gehaald: 82% scoorde goed, 12% voldeed, maar behoefde verbetering. In het boekjaar 2021/2022 voldeed 84% direct aan de normen. Er werden verder vier onafhankelijkheidsschendingen genoteerd, drie minder dan het jaar ervoor, vanwege te late of onnauwkeurige deponeringen.

Meer uitstoot

De milieu-impact van KPMG is gegroeid: zowel de netto-CO2-uitstoot (met 28%) als de uitstoot per medewerker (met 16%) is toegenomen. Dat is toe te schrijven aan een minder restrictief reisbeleid; KPMG wijst daarvoor naar het wegvallen van de coronabeperkingen: ‘Reizen werd weer onderdeel van ons dagelijks leven’. Wel is volgens het bedrijf het reisbeleid en -gedrag veranderd, waardoor de uitstoot door vliegverkeer van KPMG’ers met 32% is afgenomen ten opzichte van 2019. Wel zijn de inkomsten uit activiteiten rondom duurzaamheidsadvisering en -rapportering voor klanten ruim verdubbeld.

Investeringen

KPMG stak meer dan 40 miljoen euro in kwaliteit en innovatie, waaronder op het gebied van ESG en digitalisering. ‘De investeringen zijn nodig vanwege de aanhoudende groei en ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid (CSRD-wetgeving) en digitalisering (AI). De toenemende vraag onderstreept het vertrouwen dat er de komende jaren grote vraag is naar de expertise van KPMG bij de grote transformaties van nu.’ KPMG Nederland heeft binnen het internationale netwerk een rol als expertisecentrum op het terrein van ESG en digitale innovatie. ‘Daarom breidt KPMG de samenwerking met alliancepartners zoals Microsoft, SalesForce, SAP en ServiceNow uit.’