Tesla Model Y meest verkochte auto

Vorig jaar zijn er iets meer nieuwe auto’s geregistreerd dan in 2023, melden brancheorganisaties Bovag en RAI Vereniging. In 2024 werden er 381.227 nieuwe auto’s geregistreerd, een stijging van 3,1 procent ten opzichte van 2023.

Volgens de brancheverenigingen komt dat voor een deel omdat in december sprake was van een ‘eindsprint’ waarin ruim 37.000 nieuwe auto’s op kenteken werden gezet. Het marktaandeel van auto’s die volledig of deels elektrisch zijn steeg iets ten opzichte van auto’s met brandstofmotoren. De populairste nieuwe auto’s blijven de hybride auto’s. Daarvan werden er vorig jaar 159.705 geregistreerd, gevolgd door volledig elektrische modellen (132.166). Benzineauto’s komen daarna, op afstand gevolgd door dieselauto’s en lpg-auto’s. De populariteit van hybride auto’s bleek al in september. Bovag zag toen ook al een trend dat meer automerken hybride auto’s ontwikkelen of bestaande modellen als hybride verkopen.

Benzine aan kop

De best verkochte nieuwe auto was de Model Y van Tesla. De populariteit van Kia’s en Toyota’s hangt volgens een woordvoerder van Bovag samen met de lange garanties die de merken geven en doordat ze relatief betaalbare elektrische en hybride auto’s produceren.

Als alle auto’s in Nederland worden geteld, blijkt dat benzineauto’s nog altijd verreweg het grootste marktaandeel hebben. 6.975.013 personenauto’s die in ons land rondrijden hebben een benzinemotor. Daarmee heeft de benzineauto een marktaandeel van 75,1 procent. Er rijden in totaal 1.012.626 hybride auto’s rond, een markaandeel van 11 procent, gevolgd door diesels (691.208). Verder zijn er 498.901 volledig elektrische wagens (marktaandeel 5,4 procent).

Wegenbelasting

Tot eind 2024 konden particulieren nog profiteren van de Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP), waarbij kopers van nieuwe elektrische auto’s 2950 euro subsidie kregen en van gebruikte modellen 2000 euro. Bezitters van elektrische auto’s moeten vanaf dit jaar wegenbelasting gaan betalen. Hun tarief is wel 75 procent lager dan bij benzineauto’s.

Top 5 geregistreerde automodellen in 2024

Model Aantal Tesla Model Y 19.058 Kia Niro 10.914 Volvo EX30 10.802 Tesla model 3 10.702 Kia Picanto 8.370

Bron: Bovag