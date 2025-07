Elektrificatie zakelijke wagenpark zet door

Sommige bedrijven zetten steeds meer in op diversiteit in mobiliteit, zoals reizen met ov en fiets, maar over het algemeen staat de heilige koe nog altijd op een torenhoog voetstuk. Bijna twee derde van de nieuwverkoop in de automarkt is bestemd voor zakelijke rijders en bij elektrische auto’s is het aandeel bijna 75%. “Bedrijven gaan door met elektrificeren van hun wagenpark en veel leaserijders in loondienst hebben bij vervanging al geen andere keuze meer”, ziet ING. “Verschillende grote bedrijven willen het wagenpark dit jaar al volledig vergroenen.”

Volgend jaar gaat de bijtelling voor elektrische auto’s van de zaak van 17% naar de reguliere 22% en daardoor zullen eind 2025 naar verwachting extra elektrische auto’s op kenteken worden gezet. “Aangezien bijna 1 op de 2 nieuwe zakelijke auto’s dit jaar al elektrisch is, groeit het verwachte aandeel elektrisch in de nieuwverkoop ondanks wegblijven van particulieren naar bijna 38% van 35% in 2024.”

Auto kost gemiddeld bijna € 50.000

Particulieren stappen steeds minder makkelijk in een elektrische auto door het vervallen van subsidies en minder korting op de wegenbelasting. Bovendien zijn auto’s in het algemeen veel duurder geworden: een nieuw exemplaar kost gemiddeld € 48.000 en dat is ruim € 10.000 meer dan voor de coronacrisis. Mede daardoor zal de Nederlandse verkoop van nieuwe auto’s in 2025 naar verwachting terugvallen van 381.000 naar 374.000. “De autoverkoop blijft daarmee zo’n 15% lager liggen dan voor de pandemie, waarmee de instroom van nieuwe auto’s erg traag blijft gaan. Slechts 4,1% van het park werd vernieuwd.” Overigens hebben ook bedrijven minder auto’s te vervangen, merkt ING op.

Particuliere kopers van nieuwe auto’s kiezen vaak voor plug-in hybrids, maar nog vaker valt de keuze op een occasion. ING verwacht dit jaar een record aan 2,1 miljoen verkochte occasions.