Op elke verdieping naar de wc uit verveling: het leven van een Zuidas-accountant

De nu 33-jarige Marissa Bonants had het helemaal gehad met het accountantsvak en begon voor zichzelf. Zo’n vier jaar later vertelt ze in Het Parool over haar leven als Zuidas-accountant.

Volgens de krant kreeg ze “vreselijk veel betaald voor doen alsof ze het heel druk had”. Terwijl de werkelijkheid anders was: “Op extreem saaie dagen speelde ik een spel: ga op elke verdieping naar de wc. Niet om mijn behoeftes te doen, maar omdat ik mijn werk af had en me verveelde. En dat voor een dik salaris. Het gebouw had zo’n twintig verdiepingen, dus ik was er wel even zoet mee.”

Controle, geen advies

Bonants werkte acht jaar op de Zuidas en dat was niet altijd kommer en kwel: “Een fijne, leerzame tijd. Het was traditioneel hard werken: lange dagen, promotie maken, streven naar die bonus van het jaar. Wie zijn de toppers, wie zijn de minder grote spelers?” Ze werd manager en moest blozen toen ze een multinational adviseerde meer marketingbudget te besteden aan producten met de hoogste winstmarge. “Ik was er om de cijfers te controleren, niet om strategisch advies te geven. Ik kromp ineen en de ceo keek me verbaasd aan. ‘Dat is een goed idee,’ zei ze.”

Na twee uur klaar

Ze verkaste en koos de baan met het hoogste salaris, waarbij ze € 10.000 meer vroeg en kreeg. Veel werkvreugde bracht dat niet: “Iedere dag sleepte ik mezelf uit bed en nam ik met veel tegenzin plaats achter mijn bureau. De baan was weinig inspirerend. De dagen leken op elkaar.” De essentie van de dag was vooral: druk zijn met doen alsof je druk bent, aldus Bonants. “En het gekke aan zo’n bedrijfscultuur is dat je daar als vanzelf aan gaat meedoen. Vaak was ik al na twee uur efficiënt werken klaar en speelde ik dit wc-spel.”

Andere perceptie van geld

In coronatijd zegde ze haar baan op, want ze wilde een baan met meer voldoening. “Ik zou het leuk vinden als we een andere perceptie krijgen van geld verdienen. Je kunt er veel meer mee dan alleen spullen kopen; je kunt er tijd mee kopen, het weggeven, of aan goede doelen besteden.” Daar schreef ze het boek Tel uit je winst over. “Winst zit ‘m in relaxed je kind naar school kunnen brengen omdat er geen baas van je verlangt dat jij exact om negen uur op kantoor bent. Winst is besluiten dat je vandaag even niet hoeft te knallen, omdat je je gestelde maanddoel al hebt behaald. Winst is een positieve impact maken op jouw klanten, op de maatschappij, op de wereld om je heen. Winst is je zelfverzekerd, positief en in controle over de toekomst voelen, wat die je ook zal brengen.”

Miljoenenomzet

Nu helpt ze ondernemers financieel bewuster te worden door advies, cursussen, workshops en lezingen. “Het uitgangspunt is persoonlijk maatwerk: wat is verstandig en handig voor jouw onderneming? De focus ligt op het financieel-strategisch denken.” En dat legt Bonants geen windeieren, want binnen een paar jaar kan ze al bogen op een miljoenenomzet. “Maar mijn grootste prestatie is dat zelfs de, meestal creatieve, ondernemers die het hardst roepen niks met cijfers hebben, nu de winstkansen in hun bedrijf ontdekken en hun doelen halen.”

Soms mist Bonants de Zuidascultuur nog. “Ik had er veel gelijkgestemden, mensen die werken met systemen, tabellen. De Zuidas kampt met een imagoprobleem, niet iedereen gaat alleen maar voor carrière en kijkt neer op een groot gedeelte van de maatschappij. Maar het is wel vaak puur geld verdienen, met veel leegte.”

Het kan ook andersom

Niet iedereen verveelt zich bij een (grote) accountant. Klimaatactivist Faiza Oulahsen (37) stapte vorig jaar over van Greenpeace naar KPMG. “Het is een nieuwe baan, de normaalste zaak van de wereld”, zegt ze in De Telegraaf. Als consultant helpt ze nu bedrijven met duurzaamheidsvraagstukken. “Die willen echt een stap verder zetten, maar zien ook dat het heel moeilijk is.” Haar tip is vooral: “Allereerst het verzet staken en omarmen wat op je afkomt. Eindeloos geklaag helpt je niet verder. Bedrijven kunnen niet in één keer stoppen met fossiel. Ik wil ze helpen navigeren in die uitdagingen.”