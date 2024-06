Populariteit accountantsberoep groeit bij starters op arbeidsmarkt

Accountantskantoren lijken minder last van te hebben dan de arbeidsmarktkrapte dan gemiddeld. Volgens LinkedIn gaan mensen met een bachelor- of masterdiploma steeds vaker in de branche aan de slag.

LinkedIn analyseerde de data van de miljoenen leden en zette op een rij wat de snelstgroeiende startersfuncties van Nederland zijn voor afgestudeerde bachelors en masters. Voor jonge werkzoekenden met een bachelordiploma is de functie marketeer het meest in populariteit gestegen: er gingen 30 procent meer kersverse bachelors aan de slag als marketeer dan vorig jaar. Op nummer 2 staat de accountant: volgens de LinkedIn-data gingen er 28 procent meer bachelors als accountant aan de slag dan in 2022. Andere groeiberoepen zijn HR-medewerker, accountmanager en verpleegkundige.

Auditor veruit snelste groeier onder masters

In de categorie masterdiploma’s scoort de accountancy – of beter gezegd de audit – nog beter: de functie auditor staat daar op nummer 1 als snelstgroeiend beroep met een plus van liefst 60 procent. Daarmee is het veruit het snelst groeiende beroep, voor juridisch medewerker (+29 procent), psycholoog (+19 procent) en advocaat (+18 procent).

Op sectorniveau groeit de overheid het meest in populariteit, voor de bouw en het onderwijs. De financiële sector staat daar op de vierde plaats.