Podcast over geschiedenis van accountantsberoep

‘Een museum voor accountants bestaat niet. Maar we hebben wel de verhalen – en die vertellen wij in deze podcast.’ Aldus begint een website die de geschiedenis van het accountantsvak wil belichten. De eerste van vier podcast staat sinds kort online en gaat over de Rotterdamse zakenman Lodewijk Pincoffs.

Initiatiefnemer en host van de podcast is Alice Nottet, werkzaam bij PwC. Op de website verklaart ze het waarom ervan. ‘Toen ik net in dienst kwam liep ik aan tegen ellenlange checklists die ik moest invullen. Bij de helft van de vragen had ik geen idee waarom die gesteld werden en wat ik daar dus moest invullen. Als ik het aan mijn senior vroeg kreeg ik het antwoord: “Kijk maar in het dossier van vorig jaar”. Ik dacht: Is dit dan waarom ik accountant ben geworden?’.

Bean Counters

Nadat Nottet bij toeval het boek “Bean Counters” van Richard Brooks in handen had gekregen, het boek gaat over het ontstaan van het accountantsberoep, kreeg ze hele andere inzichten in het vak. Hierdoor begon ze ook de vragen in de checklists beter te begrijpen en wist ze ook beter welke vragen ze dus aan de klant moest stellen.

Bruggen slaan

Nadat ze collega-accountant en amateur-historicus Sjoerd Kurstjens was tegengekomen ontstond het idee voor een podcast over de geschiedenis van het beroep. Nottet: ‘Wat ik hoop is dat iedereen – door het verleden te begrijpen (“waarom zijn accountants ontstaan”) – een brug kan slaan naar het heden. Want wij er nog steeds zijn met dezelfde reden en hetzelfde doel: fraude en discontinuiteitsrisico’s aan de orde stellen.’

Rotterdamse haven

De eerste podcast gaat over een fraude die uitmondde in het ontstaan van het accountantsberoep. Aan de hand van het boeiende verhaal van de zakenman Lodewijk Pincoffs (bijgenaamd ‘de koning van Feyenoord’) wordt verteld over de groei van de Rotterdamse Haven. Samen met zijn zwagers Henri Kerdijk in Rotterdam en Lodewijk Kerdijk in Congo bestuurde Pincoffs zowel de Afrikaanse Handelsvereniging als de Rotterdamse Haven. Nadat hij een deal aanging met Koning Leopold van België over Congo – het moest de grote klapper worden – kreeg investeerder Marten Mees als eerste argwaan. Was het niet allemaal te mooi om waar te zijn?