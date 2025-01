Twee mannen verdacht van niet-ambtelijke omkoping

De twee mannen zijn aangehouden. Er is beslag gelegd op onder andere crypto, twee auto´s en meerdere bankrekeningen. Het strafrechtelijk onderzoek startte na een melding van een ongebruikelijke transactie bij de Financial Intelligence Unit (FIU). De verdenking is dat de man uit Amsterdam zijn voormalige werknemer, de medeverdachte uit Heemkerk, heeft omgekocht. De Amsterdammer tekende een serviceovereenkomst met het bedrijf, waar de man uit Heemskerk nu werkzaam is. Voor het aanbrengen van dit miljoenencontract ontving de Heemskerker commissie (honderdduizenden euro´s) van de Amsterdammer via een buitenlandse bankrekening. De huidige werkgever van de Heemskerker was vermoedelijk niet op de hoogte van deze commissie-afspraak.

Ongebruikelijke transacties

De FIU-Nederland (FIU) is de instantie waar onder meer accountants, belastingadviseurs, trustkantoren en financiële dienstverleners ongebruikelijke transacties moeten melden. Deze poortwachters moeten melden op grond van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Met haar analyse van de gemelde ongebruikelijke transacties legt de FIU transacties en geldstromen bloot die te relateren zijn aan witwassen, financiering van terrorisme of onderliggende misdrijven. Nadat een transacties als verdacht is aangemerkt, kan die onderzocht worden door een opsporingsinstantie of een veiligheidsdienst. Verdachte transacties die mogelijk te relateren zijn aan corruptie worden bij de FIOD beoordeeld door het Anti Corruptie Centrum (ACC). Het ACC is een onderdeel van de FIOD en werkt nauw samen met andere organisaties zoals de FIU, Rijksrecherche en het Functioneel Parket.