Generatie Z: wat ze willen en hoe jij ze als werkgever vindt én behoudt

Generatie Z – geboren tussen 1997 en 2012 – betreedt de arbeidsmarkt met frisse ideeën en duidelijke verwachtingen. Ze zoeken geen baan puur voor het geld, maar willen een werkgever die bij hun waarden past, ruimte geeft voor flexibiliteit en betekenisvol werk biedt.

Voor veel accountantskantoren is dat nog een uitdaging. Traditionele structuren, hiërarchie, en een cultuur waarin overuren de norm zijn, spreken deze generatie niet direct aan. Niet gek dus dat het vinden en behouden van jong talent in deze sector een lastige opgave is.

In dit artikel vertellen wij je hoe je jouw kantoor aantrekkelijk maakt voor deze nieuwe generatie door te begrijpen wat ze écht zoeken en daar actief op in te spelen.

Wat zoekt Generatie Z in een werkgever?

Betekenisvol werk

Deze generatie wil impact maken, zowel op hun klanten als op de wereld. Een kantoor in Twente ontdekte dat hun standaardklantenportfolio weinig aansprekend was voor jong talent. Toen ze besloten klanten met duurzame ambities, zoals circulaire ondernemingen en sociale initiatieven, te profileren in hun vacatures, kwamen er binnen afzienbare tijd meer sollicitaties binnen. Flexibiliteit

Werk-privébalans staat voor Gen Z bovenaan. Een kantoor in Rotterdam besloot medewerkers volledig vrij te laten in het bepalen van hun werktijden, zolang de deadlines werden gehaald. Het resultaat? Een verlaging van het ziekteverzuim met 15% en een hogere tevredenheid onder jonge medewerkers. Een fijne cultuur

Gen Z wil zich thuis voelen op werk. Dat betekent: een open en inclusieve cultuur waarin ze inspraak hebben en zichzelf kunnen zijn. Een kantoor in Utrecht organiseerde maandelijks teamdagen waar medewerkers zelf onderwerpen konden aandragen, zoals innovatie of maatschappelijke impact. Dit versterkte het gevoel van betrokkenheid en vertrouwen.

Hoe selecteert Generatie Z een werkgever?

Generatie Z groeit op in een digitale wereld. Ze zoeken online naar werkgevers die transparant, authentiek en vooruitstrevend zijn. Wat dat concreet betekent:

Sterke online aanwezigheid: Een mooie website en actieve sociale media waarop niet alleen successen worden gedeeld, maar ook de mensen en waarden achter het kantoor zichtbaar zijn.

Een mooie website en actieve sociale media waarop niet alleen successen worden gedeeld, maar ook de mensen en waarden achter het kantoor zichtbaar zijn. Eerlijke teksten: Geen clichés als “dynamisch team”, maar heldere en concrete verhalen over werkdruk, flexibiliteit, en wat de organisatie uniek maakt.

Geen clichés als “dynamisch team”, maar heldere en concrete verhalen over werkdruk, flexibiliteit, en wat de organisatie uniek maakt. Inzage in bedrijfscultuur en secundaire arbeidsvoorwaarden: Een bedrijfscultuur platform zoals Finch Online kan de doorslag geven. Kandidaten kunnen in een paar minuten testen in hoeverre hun persoonlijkheid aansluit bij de bedrijfsculturen van de verschillende kantoren. Bovendien geven de aangesloten werkgevers bijvoorbeeld meer inzicht het studie- en thuiswerkbeleid en aantal vrije dagen. Zodat ze zelf kunnen selecteren wat voor hun belangrijk is.

Met de persoonlijke cultuurtest van Finch Online kun je niet alleen transparant zijn over wat jouw kantoor te bieden heeft, maar ook inspelen op de specifieke wensen van Generatie Z. Het resultaat? Betere matches en een grotere kans om jong talent te interesseren voor jouw kantoor.

Generatie Z vraagt om een nieuwe aanpak in recruitment. Door in te spelen op hun behoefte aan betekenis, flexibiliteit en een fijne cultuur, maak je jouw kantoor aantrekkelijk voor de nieuwe generatie accountants. Wil je weten hoe Finch Online jouw kantoor kan helpen om deze generatie aan te trekken? Bezoek www.finchonline.nl en vraag meer informatie aan.