Boekhouder en drie handlangers veroordeeld voor grootschalige btw-fraude

In werkelijkheid waren het schijntransacties, en kwamen de edelmetalen uit landen als Tsjechië, Duitsland en Turkije. Een van hun belangrijkste leveranciers gaf toe dat zijn facturen nep waren en dat het „allemaal om de btw te doen was.” Dat meldt de Gelderlander.

De vier mannen vormden tussen 2016 en 2018 een crimineel netwerk en gaven leiding aan verschillende bedrijven. De twee verdachten uit Almelo (59 en 54 jaar), die als inkopers fungeerden, kregen 22 maanden cel. De Arnhemmer (46), die als boekhouder optrad, en de Winterswijker (43), die katvangers regelde door vrienden en familie als bestuurders van nepfirma’s te laten optreden, kregen ieder 28 maanden gevangenisstraf. De rechters hielden rekening met de lange duur van de rechtszaak, waardoor de straffen lager uitvielen.

Volgens het Openbaar Ministerie plunderde het viertal ‘schaamteloos’ de staatskas, ten koste van de samenleving. Ironisch genoeg ontving een van de verdachten uit Winterswijk zelf een uitkering tijdens de fraudeperiode.

De FIOD legde in 2018 beslag op 6,5 kilo sieraden, drie auto’s en bedrijfsadministratie bij een inval bij hun onderneming Blitz Recycling in Doetinchem, die kort daarna failliet ging. Andere betrokken bedrijven, gevestigd in Goor en Duiven, lijken nog steeds actief te zijn.

De veroordeling van de boekhouder is hier te vinden.