10 jaar SRA-Benchmarkonderzoek: de belangrijkste uitkomsten op een rij

Trends Salarisonderzoek 2014-2024

Leeftijd

De gemiddelde leeftijd van medewerkers over de verschillende accountantspraktijken is tussen 2014 en 2024 redelijk constant gebleven. Alleen bij medewerkers werkzaam op de salarisadministratie en het secretariaat is de gemiddelde leeftijd toegenomen, met respectievelijk 4,5 en 5,5 jaar.

Jaarsalaris

Het gemiddelde jaarsalaris in de controlepraktijk is gestegen met 34,8%. In de gemengde/samenstelpraktijk is het gemiddelde jaarsalaris toegenomen met 22,6% en in de fiscale praktijk met gemiddeld 16,7%. Voor de medewerkers van de salarisadministratie gingen de salarissen met gemiddeld 32,1% omhoog, bij het secretariaat met 27,3%.

Vacatures

Het totaal aantal vacatures ten opzichte van het gemiddelde aantal medewerkers in dienst is gestegen van gemiddeld 2,5% naar 12,7% in 2023. Naarmate de kantooromvang toeneemt, neemt ook het aantal vacatures in absolute aantallen toe. Opmerkelijk is dat vanaf 2019 het

aantal vacatures in relatie tot het gemiddelde aantal medewerkers vooral groeit bij de kleine kantoren tot 25 medewerkers. Voor kantoren met 1 tot en met 10 medewerkers is dit in 2023 opgelopen tot bijna een kwart. Wel dient hierbij te worden aangetekend dat één vacature bij deze groep natuurlijk een relatief grote impact heeft.

Trends Kantorenbenchmark 2014-2024

Ontwikkeling omzet, kosten en marge

De gemiddelde netto-omzet van SRA-kantoren is tussen 2014 en 2024 meer dan verdubbeld. In dezelfde periode zijn ook de gemiddelde winst (voor belasting) en totale kosten verdubbeld. Binnen de totale kosten zijn de personeelskosten toegenomen met 121,0%, en de ICT-kosten met 209,4%.

Productieontwikkeling

De gemiddelde totale productie is in de periode tussen 2014 en 2024 toegenomen met 93,3%. Deze stijging wordt vooral verklaard door een toename in controlewerkzaamheden en administratieve dienstverlening.

Trends IT-ontwikkelingen 2009-2023

Organisatie van IT

Kleinere kantoren maken veelvuldig gebruik van externe dienstverlening en hosting. Middelgrote kantoren hebben vaak een (parttime) IT-functionaris, terwijl grotere kantoren meestal een eigen IT-afdeling hebben.

Kantoorautomatisering

Een deel van de gebruikte software is nog steeds on-premise. Kantoren stellen een overstap naar online software nog uit; deels omdat de bestaande software nog voldoet en er nog geen honderd procent vergelijkbaar alternatief beschikbaar is, deels omdat systemen zo zijn geïntegreerd in het proces dat een overstap naar verwachting een te grote impact gaat hebben op de organisatie.

Documentmanagement

Het digitaliseren van dossiers is sterk toegenomen. Werd in 2009 40,7% van alle dossiers gedigitaliseerd in een centrale toepassing, in 2024 is dit gestegen naar 66,4%. Documenten worden vooral opgeslagen in vaktechnische applicaties. Steeds vaker worden documenten centraal opgeslagen in een documentmanagementsysteem.

Geautomatiseerde factuurverwerking

Sinds 2013 vraagt SRA uit in hoeverre kantoren gebruikmaken van een scan- en herkenoplossing voor het geautomatiseerd verwerken van facturen. Dit betreft zowel het verwerken van digitale facturen (zoals pdf) als elektronische facturen. Tussen 2013 en 2024 is dit percentage gestegen van 50,5 naar 91,7%.

Data delen

SRA-kantoren die deelnemen aan de benchmarkonderzoeken kunnen hun resultaten vergelijken met die van andere, vergelijkbare kantoren en het gemiddelde van de SRA-kantoren. Met deze cijfers kan – waar nodig – worden bijgestuurd in de bedrijfsvoering om deze verder te optimaliseren. Ook wordt – waar mogelijk – door SRA data gedeeld. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kennissessies voor SRA-leden, waar wordt gespard en kennis en kunde wordt gedeeld over diverse actuele thema’s.

Voor het Salarisonderzoek en de Kantorenbenchmark betreft het de periode van 2014 tot 2024. Voor het IT-onderzoek betreft het de periode 2009-2023.