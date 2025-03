Zzp’ers verhogen tarieven, genderkloof in uurtarieven

De cijfers laten ook zien dat er een genderkloof is: mannen vragen gemiddeld 9% meer per uur dan vrouwen, gecorrigeerd voor opleiding en relevante werkervaring.

Deze en andere inzichten zijn samengebracht in het Knab Zzp Uurtarievenboekje 2025, dat vanaf 6 maart vanaf 13.00 uur gratis te downloaden is via de Knab-website. Geïnteresseerden kunnen zich nu al inschrijven, zodat ze het boekje automatisch per e-mail ontvangen. Een kwart miljoen Knab-klanten ontvangen het boekje donderdag automatisch in hun inbox.

Grote verschillen tussen sectoren

De tarieven binnen de zzp-markt lopen sterk uiteen, afhankelijk van de sector. De hoogste uurtarieven worden gevraagd in de juridische sector, de overheid en de hoog-opgeleide zorg. Daar liggen de tarieven gemiddeld boven de € 100 per uur. In sectoren als horeca, sport & recreatie en kunst & cultuur liggen de gemiddelde tarieven het laagst: onder de € 60 per uur.

Genderkloof in uurtarieven: meer dan een kwestie van onderhandelen

Wanneer je opleidingsniveau en relevante werkervaring gelijktrekt, vragen mannen gemiddeld 9% meer dan vrouwen. Wat daarbij opvalt is dat 61% van de mannen zichzelf een goede onderhandelaar vindt, tegenover 38% van de vrouwen.

Josette Dijkhuizen, bijzonder hoogleraar en kroonlid van de SER, benadrukt dat de genderkloof in uurtarieven niet alleen voortkomt uit onderhandelingstechnieken, maar ook uit bredere maatschappelijke waardering:

“Mannen hanteren gemiddeld hogere tarieven dan vrouwen, zelfs wanneer ze dezelfde opleiding en ervaring hebben. Dit komt deels door doordat mannen vaker in beter betaalde beroepen werken en door onderhandelvaardigheden, maar dat is niet het volledige verhaal. De focus zou daarom niet alleen moeten liggen op hoe vrouwen hun tarieven beter kunnen onderbouwen, maar ook op hoe we transparantie in tarieven en gelijkere waardering van werk kunnen bevorderen. Alleen op die manier kunnen we de genderkloof echt verkleinen.”

Optimisme ondanks zorgen over de Wet DBA

De Wet DBA, bedoeld om schijnzelfstandigheid tegen te gaan, zorgt bij 29% van de zzp’ers voor onzekerheid. Tegelijkertijd is 89% positief over de toekomst van hun bedrijf. Dit vertrouwen wordt mede gevoed door een sterke vraag naar zzp-diensten en solide financiële resultaten: fulltime zzp’ers die minimaal een jaar ondernemen, maakten in 2024 een doorsnee winst van € 45.000. Wat betekent dat de ene helft een lagere en de andere helft een hogere winst noteerde. 84% van de de ondervraagde zzp’ers ervaart veel vraag naar hun werk.

Het onderzoek is hier te vinden. Knab heeft ook een Zzp Uurtarievenboekje 2025 gemaakt, dat actuele uurtarieven bevat van de 70 meest voorkomende zzp-beroepen en 330 specialisaties, aangevuld met inzichten over onder andere gemiddelde winst, declarabele uren en toekomstverwachtingen. Het boekje is vanaf donderdag 6 maart om 13.00 uur hier gratis te downloaden.