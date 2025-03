Omzet accountancy eind vorig jaar met bijna 5 procent gestegen

In accountancy en administratie steeg de omzet in het vierde kwartaal van 2024 met 4,9 procent. De prijzen stegen in die periode 4,1 procent ten opzicht van een jaar eerder. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe kwartaalcijfers over de zakelijke dienstverlening.

De omzet van de zakelijke dienstverlening was in het vierde kwartaal van 2024 4,2 procent hoger dan in hetzelfde kwartaal een jaar eerder. Over heel 2024 steeg de omzet van de zakelijke dienstverlening met 5,7 procent. De prijzen in de zakelijke dienstverlening waren over de hele linie hoger dan een jaar eerder.

Omzetstijging bij alle branches zakelijke dienstverlening

Bij de IT-dienstverleners was de omzet in het vierde kwartaal 5,7 procent hoger dan een jaar eerder, gelijk aan de omzetgroei in het derde kwartaal; in het tweede kwartaal steeg de omzet nog met 8,0 procent. Over heel 2024 groeide de omzet met ruim 6 procent.

De omzet was bij alle branches binnen de zakelijke dienstverlening hoger dan een jaar eerder. De schoonmaakbedrijven boekten in het vierde kwartaal de grootste omzetstijging binnen de zakelijke dienstverlening: 9,6 procent. Ook op jaarbasis steeg de omzet van deze branche fors (10,3 procent). De branche profiteerde van een groeiende vraag naar diensten en hogere prijzen.

Bij de beveiligings- en opsporingsdiensten steeg de omzet in het vierde kwartaal met 9,0 procent. Over heel 2024 was dat 12,6 procent en de branche was daarmee op jaarbasis de branche met de grootste omzetstijging binnen de zakelijke dienstverlening.

Bij de rechtskundige dienstverlening, waaronder advocatenkantoren, rechtskundige adviesbureaus, notariskantoren en deurwaarderskantoren, steeg de omzet in het vierde kwartaal met bijna 8 procent. Over heel 2024 was de omzet 8,1 procent hoger dan in 2023. In de administratieve dienstverlening, zoals accountancy en administratie, steeg de omzet in het vierde kwartaal met 4,9 procent. Op jaarbasis was dit ruim 6 procent.

In de uitzendbranche was de omzet in het vierde kwartaal 0,8 procent hoger dan een jaar eerder. Over heel 2024 steeg de omzet met ruim 2 procent. Zowel in het vierde kwartaal als over heel 2024 noteerde de uitzendbranche de laagste omzetgroei binnen de zakelijke dienstverlening.

Dienstenprijzen in alle branches hoger

De prijzen van diensten in de IT-dienstverlening waren in het vierde kwartaal 3,1 procent hoger dan een jaar eerder. Binnen de zakelijke dienstverlening waren de dienstenprijzen bij alle branches hoger dan een jaar eerder. De prijzen van de schoonmaakbedrijven stegen met 9,2 procent het meest. Rechtskundige diensten, zoals advocatuur en notarisdiensten, waren 5,2 procent hoger dan een jaar eerder. In de reisbemiddeling was de prijsstijging met ruim 1 procent het kleinst.

Ondernemersvertrouwen positief bij start eerste kwartaal 2025

Het ondernemersvertrouwen van de zakelijke dienstverleners kwam aan het begin van het eerste kwartaal van 2025 uit op 3,2. Aan het begin van het vierde kwartaal was dit nog 1,1. Het ondernemersvertrouwen is hiermee nu vier maanden op rij positief, waar dit de afgelopen 2,5 jaar voortdurend negatief was op een enkele positieve uitschieter na.

