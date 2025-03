ACM wil met accountants in gesprek over controle subsidies stadsvervoer

Stadsvervoerders moeten jaarlijks door middel van een accountantsverklaring aan de ACM aantonen

dat zij geen subsidiegelden hebben gebruikt voor commerciële activiteiten. Dat kan nogal in de papieren lopen: “In gevallen waarbij de subsidie laag of zelfs negatief is, leidt deze verplichting tot controlekosten die niet in verhouding staan tot het belang van de gescheiden boekhouding. Ook kan de accountant in dergelijke gevallen regelmatig niet tot een oordeel komen. Zeker omdat in gevallen waarbij de subsidie nul of negatief is, het commercieel aanwenden van subsidiegeld logischerwijs onmogelijk is”, aldus de mededingingstoezichthouder.

Praten over alternatieven

De gescheiden boekhouding is een Europeesrechtelijke verplichting en kan dus niet worden geschrapt.

“Desalniettemin gaat ACM graag in gesprek over meer praktische alternatieven voor de huidige systematiek. Wat de ACM betreft wordt ook de accountancysector bij die gesprekken betrokken.”

Pleidooi voor hogere meldingsdrempel

De ACM doet de oproep in een wetgevingsbrief met voorstellen om op een aantal onderwerpen verouderde en onnodige regels te schrappen. Ook vraagt de ACM de wetgever om bepaalde regels te wijzigen of te onderzoeken hoe ze beter kunnen aansluiten bij de praktijk. Zo wil de ACM meer vrijheid om onderzoek te doen naar fusies en overnames die vanwege de beperkte omvang niet verplicht hoeven te worden gemeld, maar wel zorgen wekken over de mededinging. De drempel voor verplichte melding zou van € 30 miljoen omzet naar € 50 miljoen moeten, waarbij de autoriteit de bevoegdheid krijgt om overnames die onder de drempel vallen voor onderzoek te kunnen inroepen als er zorgen zijn over de concurrentie. “Met een drempelverhoging wordt het aantal verplichte meldingen gereduceerd wat een lastenverplichting betekent. Uit analyses van de ACM op basis van historische data blijkt dat er nauwelijks concentraties die problematisch zijn uit zicht raken. De verwachting is dat het aantal verplichte meldingen daalt van 130 naar ongeveer 75. Tegelijkertijd kan de beschikbare capaciteit van de ACM met een inroepbevoegdheid gerichter op mogelijke probleemgevallen worden ingezet.”