AI rukt op bij subsidie- en hypotheekaanvragen

Twee partijen in de financiële wereld introduceren deze week initiatieven die vergaand gebruikmaken van AI: subsidieplatform Fondswervingonline en het op hypotheken gerichte SmartFaster.

Subsidieaanvraagplatform Fondswervingonline heeft een ‘slimme’ aanvraagmodule geïntroduceerd die automatisch complete subsidieaanvragen samenstelt. “Vooral kleine en middelgrote initiatieven laten kansen liggen door ingewikkelde procedures en onbekendheid met alle beschikbare subsidies”, zegt oprichter Jaap Burgstra. “Met deze aanvraagmodule nemen we die drempels weg, zodat meer organisaties toegang krijgen tot de financiering die ze nodig hebben.”

Automatisch complete aanvragen

Volgens het platform genereert de module complete subsidieaanvragen met behulp van eenvoudige vragen. Bovendien worden gebruikers automatisch op de hoogte gehouden van relevante regelingen en deadlines. Mensen met schrijfproblemen of dyslexie zouden ook eenvoudig hun subsidies moeten kunnen regelen op Fondswervingonline. Het platform heeft meer dan 4.800 actuele subsidies en werkt op abonnementsbasis.

Hypotheekaanvraag 75% sneller

Het nieuw opgerichte bedrijf SmartFaster wil stappen zetten met AI in de hypotheekbranche. Daartoe hebben ze een volledig digitale hypotheekstraat ontwikkeld onder de naam Huub en een acceptatiemodule Sam. Die zouden het hypotheekadvies- en acceptatieproces tot 75% sneller maken. “Het combineert Financial Intelligence (FI) en menselijke expertise tot een unieke hybride aanpak.”

Volgens CEO en medeoprichter Michiel Koopman is kern van de innovatie is de overstap van generieke AI naar “financial intelligence”: technologie gevoed met “diepe domeinkennis”, gekoppeld aan de expertise van 120 Wft-professionals. “Om succesvolle implementatie te garanderen, wordt de adoptie begeleid door speciale AI Ambassadors die medewerkers trainen en ondersteunen.” Van Lanschot, ASR en Achmea behoren al tot de klanten.