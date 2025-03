“Werken bij PIA: lokale vrijheid, grootste kansen”

Hier krijgen kantoren én medewerkers de ruimte om te groeien, zonder hun eigen identiteit te verliezen. “Ons adagium is: ‘don’t fix what isn’t broken’,” zegt Ewout Brouwers, CEO van PIA Group. “Wij geloven in ondernemerschap, samenwerking en persoonlijke ontwikkeling. Want als onze mensen groeien, groeit de organisatie vanzelf mee.”

PIA Group is ruim tweeënhalf jaar actief op de Nederlandse markt. De groep bestaat inmiddels uit vijftien kantoren met een kleine achthonderd medewerkers. De groep wil graag verder groeien, maar groei is geen doel op zich, benadrukt hij. “Wij zijn op zoek naar kantoren die ons vandaag eigenlijk helemaal niet nodig hebben. Kantoren waar alles prima gaat, maar die ook te maken hebben met de vele (toekomstige) uitdagingen in onze branche. Zoals het voldoen aan allerlei wet- en regelgeving. Dankzij onze schaal kunnen wij die uitdagingen samen te lijf gaan, maar de kantoren behouden hun eigen identiteit.”

Krachten bundelen

De naam op de gevel van het lokale kantoor blijft hetzelfde, ondanks dat ze zich bij PIA Group aansluiten. De inmenging blijft ook beperkt. “Wie ben ik om te bepalen hoe iemand zijn klant, die die al 25 jaar van dienst is, moet bedienen? Wél kunnen wij onze krachten bundelen door een antwoord te vinden hoe we AI kunnen toepassen in onze business. Bij klantacceptaties moet elk kantoor ook voldoen aan dezelfde normen. De norm hoe een kantoor met zijn klanten en medewerkers omgaat, wordt bepaald door je lokale DNA. Maar de norm van de WWFT is voor iedereen gelijk. De vraag hoe ze daarmee om moeten gaan, zoeken veel kantoren nog individueel uit, maar daarvan zeggen wij: laten we dat samendoen. We bundelen de expertise en kennis van de accountants en fiscalisten binnen onze groep en coördineren gezamenlijk de koers die we varen. Maar de individuele kantoren blijven kapitein van hun eigen afspraak.”

Ruimte voor groei en ambitie

Brouwers beschrijft de gemeenschappelijke mindset van de groep met de termen ‘ondernemerschap’ en ‘vooruit willen’. “Wij willen stap voor stap samen vooruitkomen. Dat is de grootste gemeenschappelijke deler. Hierbij is er ook ruimte voor elk individu. Met veel aandacht voor hem en haar. We hebben een ‘lerend beroep’ en het is ontzettend belangrijk om te blijven leren. Om medewerkers uit te dagen en relevante kennis up-todate te houden, hebben wij de PIA Academy opgericht. Via die academy kunnen wij bij de hele organisatie agenderen wat wij belangrijk vinden om de medewerkers mee te geven. Nog los van de permanente educatie. De academy zet aan tot ontwikkeling en kennisdeling. Daarnaast hebben we een pioniersprogramma. Een programma waarin toekomstige leiders worden opgeleid en dat veel meer kansen biedt dan een traditioneel partnership.”

Jouw kantoor, jouw klanten

PIA Group biedt aangesloten kantoren een combinatie van ondernemerschap, ruimte om eigen keuzes te maken en groeimogelijkheden. “Op het moment dat een kantoor zich bij ons aansluit, verandert er eigenlijk op dag één niets. Degene die bij het lokale kantoor klantverantwoordelijke was, blijft dat. De vertrouwde adviseur, blijft de adviseur. Wij gaan ons ook niet bemoeien met het personeel dat je aan wilt nemen. Wat wij wél doen, is ervoor zorgen dat het lokale kantoor zijn klanten beter kan bedienen.” Hij komt met een voorbeeld van een ondernemer in installatietechniek die aanklopt voor financieel advies bij de lokale adviseur. “Die ondernemer wil graag in België beginnen, maar weet niet hoe dat werkt. Hoe kun je daar een vennootschap opzetten? Wat zijn de regels op het vlak van transfer pricing? Dat zijn vragen waar de lokale ondernemer mogelijk het antwoord niet op heeft, aangezien hij een dergelijke casus niet vaak heeft gehad. Dankzij de aansluiting bij onze groep, kun je wel antwoord geven op dat soort vragen. In onze organisatie zit namelijk veel kennis over dit onderwerp waar je uit kunt putten. Je blijft zodoende het lokale aanspreekpunt van de ondernemer, maar met de kennis van een grote groep achter je.”

Bij de mannen en vrouwen van PIA Group

Ewout Brouwers heeft groeiambities met de organisatie, maar omvang is voor hem geen doel op zich. “Bij mijn aantreden tweeënhalf jaar geleden heb ik op de achterkant van een bierviltje geschreven: “Om als groep bepaalde investeringen te kunnen doen, waarmee we focus aanbrengen en uitdagingen aangaan, hebben we schaal nodig. Die schaal hebben we inmiddels wel bereikt. We zijn echt uit de beginfase. Het ei is een kip geworden. Wij kijken verder, zonder dat we een getal plakken op onze groeiambitie. Ik geloof in de weg der geleidelijkheid. Dit is geen sector waar je in één jaar extreme veranderingen door kunt voeren.” Hij gelooft in evolutie, niet in revolutie. “Als je over vijf of zes jaar iemand in onze branche vraagt: Bij wie moet ik zijn om de beste mkb-accountant van Nederland te vinden?’ Als het antwoord daarop is: ‘Bij de mannen en vrouwen van PIA Group’, dan is onze groeiambitie voor mij geslaagd.” Daar heb je schaal voor nodig. We zijn ook gewoon net een bedrijf, dus uiteindelijk willen we ook groeien. Maar groei staat niet bovenaan, uitgezonderd groei en ontwikkeling van onze kern: de individuele medewerker.”