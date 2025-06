Werken bij Borrie – HR-adviseur Gwenn Bakker over collega’s, cultuur en kansen binnen PIA Group

Wie Gwenn Bakker spreekt, voelt het direct: hier zit iemand met energie, enthousiasme en een sterke drive om dingen beter te maken. Als HR-adviseur bij Borrie – één van de kantoren binnen PIA Group – heeft ze een unieke rol waarin ze zowel klanten als collega’s ondersteunt. Haar werk is veelzijdig, haar betrokkenheid groot. En dat is precies wat haar drijft.

“Vaak zijn onze klanten ondernemers die graag ondernemen, maar liever niet bezig zijn met randzaken zoals HR. Als ik dan echt verschil kan maken, bijvoorbeeld door verzuimkosten te verlagen of bij een complexe casus een werkgever bij te staan, geeft dat zoveel voldoening.”

De route naar Borrie verliep op z’n minst bijzonder. Ooit werkte Gwenn als recruiter voor verschillende accountantskantoren, waaronder Borrie. Tijdens een lunch met twee partners kwam het idee op om zelf bij Borrie aan de slag te gaan. “Ik was toen net bezig met een studie arbeidsrecht, dus de timing was perfect. En de klik? Die was er direct.”

Informeel én professioneel

Wat Gwenn vooral waardeert aan werken bij Borrie is de sfeer. “We hebben een informele cultuur waarin je jezelf kunt zijn. Er is altijd ruimte voor een grapje of een goed gesprek. Ik voel me hier echt thuis.” Dat blijkt ook uit de vele gezamenlijke activiteiten. Van padeltoernooien tot wandelingen in het Amsterdamse Bos: de band tussen collega’s is sterk. Ook buiten werktijd blijft die betrokkenheid voelbaar. “Toen ik meedeed aan een sportwedstrijd, kreeg ik een appje van een collega om me succes te wensen. Zulke dingen maken voor mij het verschil.”

Balans vinden tussen intern en extern

In haar functie beweegt Gwenn continu tussen het werk voor klanten en interne HR-projecten. Dat vraagt om flexibiliteit en het goed managen van verwachtingen. “Soms weet ik ’s ochtends nog niet hoe mijn dag eruit gaat zien. Spoedzaken wisselen zich af met langlopende projecten. Dat maakt het dynamisch, maar ook uitdagend.” Ze is dan ook blij met de ondersteuning vanuit PIA Group. “Het recruitmentteam neemt ons veel werk uit handen. Max heeft onze vacatures herschreven en zorgt dat ze op de juiste plekken terechtkomen. We hebben zelfs al mooie gesprekken lopen met kandidaten via PIA.”

Vernieuwende samenwerking binnen PIA

Voor Gwenn is de samenwerking binnen PIA Group een kansrijke ontwikkeling. “Ik kijk ernaar uit om meer te sparren met collega’s van andere kantoren die ook met HR bezig zijn. We hebben binnenkort al een sessie over software, en ik weet zeker dat er meer van dit soort kennisuitwisselingen gaan komen.” De frisse blik van nieuwe collega’s – van buiten de accountancy – ervaart ze als een verrijking. “Het biedt een heel andere inkijk en nieuwe perspectieven. Dat, gecombineerd met de expertise binnen onze eigen teams, levert waardevolle kruisbestuiving op.”

Blijven groeien in een vertrouwde omgeving

Wat Gwenn andere professionals wil meegeven? “Bij Borrie weet je wat je aan elkaar hebt. Het is vertrouwd, warm, en tegelijkertijd professioneel. Er is ruimte voor ontwikkeling op een manier die past bij jou. En dat is zeldzaam.”

Benieuwd hoe het is om te werken bij Borrie of één van de andere PIA Group kantoren?

Bekijk dan zeker onze openstaande vacatures of neem helemaal vrijblijvend contact op met een van onze recruiters via recruitment@piagroup.nl – we vertellen je graag meer.