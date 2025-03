‘Poortwachtersrol accountants wankelt door regeldruk en klantselectie’

‘De accountancysector kampt met personeelstekorten en toenemende regeldruk’, zo schrijft Joppe. ‘Door de hoge werkdruk laten accountants steeds vaker klanten met een hoog risicoprofiel vallen, wat juist het toezicht en de transparantie schaadt. De wettelijke poortwachtersrol, zoals vastgelegd in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), wordt hierdoor steeds minder effectief. De aankomende Digital Wallet, voortkomend uit Europese regelgeving, kan helpen om administratieve lasten te verlagen en Know Your Customer (KYC)-verplichtingen efficiënter in te vullen.’

Hoge administratieve last zonder effectieve opvolging

Joppe schrijft verder dat tijd en middelen ook onder druk staan: ‘Accountants controleren niet alleen financiële administratie, maar moeten ook mogelijke fraude en witwassen die zij signaleren onderzoeken en melden. De regels zijn complex en worden vaak defensief geïnterpreteerd, waardoor accountants uitgebreide dossiers bijhouden, ook zonder concrete aanleiding. Dit kost veel tijd en middelen, zonder dat het aantoonbaar bijdraagt aan effectievere fraudebestrijding. Meldingen aan de Financial Intelligence Unit (FIU) krijgen zelden opvolging, terwijl accountants wel risico lopen als ze iets over het hoofd zien.’

‘Deze situatie zorgt ervoor dat accountants en hun klanten wel de lasten dragen, zonder duidelijk effect’ vervolgt Joppe. ‘De nadruk ligt op administratieve verplichtingen in plaats van structurele oplossingen. Versterkt door de hoge werkdruk, besluiten accountants steeds vaker om klanten met een hoger risicoprofiel niet aan te nemen, in plaats van hen grondig te onderzoeken. Dit ondermijnt de poortwachtersrol volledig.’

Structurele oplossingen en samenwerking noodzakelijk

Een mogelijke oplossing voor het verlichten van de KYC-problematiek ligt volgens Joppe in digitale identiteitsoplossingen, zoals de EU Digital Identity Wallet vanuit Europese regelgeving. ‘Hiermee kunnen bedrijven en individuen zich veilig en efficiënt identificeren, waardoor accountants niet telkens opnieuw uitgebreide klantgegevens hoeven te verzamelen. Andere poortwachters kunnen verdachte klanten sneller signaleren en weigeren.’

‘Publiek-private samenwerkingen zoals Trusted Information Partners (TIP) werken aan standaarden om deze technologie veilig in te zetten. Zonder structurele oplossingen blijft de regelgeving zich opstapelen en dreigt de sector te verstikken, waardoor accountants afhaken.’