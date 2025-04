Meer financiële ruimte? De energiebon als slimme oplossing

Maar wist je dat er met Taxvrij nog steeds belastingvrije voordelen mogelijk zijn?

Specifiek met de Taxvrij Energiebon kunnen medewerkers maandelijks een belastingvrije bijdrage ontvangen voor hun energierekening – zonder dat dit ten koste gaat van de WKR.

Waarom is de WKR een uitdaging?

De WKR is een mooie regeling, maar veel bedrijven lopen tegen de grenzen aan. Extraatjes zoals kerstpakketten, personeelsuitjes en andere vergoedingen worden allemaal uit dezelfde ‘pot’ betaald. Als de WKR vol is, lijkt er weinig ruimte over voor extra’s. Met Taxvrij is er wél extra financiële ruimte, omdat het buiten de vrije ruimte van de WKR valt.

Wat is de Taxvrij Energiebon?

De Taxvrij Energiebon werkt simpel: medewerkers kunnen een deel van hun vakantiedagen of overuren inruilen voor een belastingvrije bon voor hun energierekening.

Zo krijgen ze meer netto besteedbaar inkomen zonder dat dit extra loonkosten oplevert voor de werkgever. Enkele voordelen voor bedrijven en medewerkers zijn: meer financiële ruimte zonder beperkingen van de WKR, geen extra loonkosten voor de werkgever, een hogere netto waarde voor medewerkers door belastingvoordeel en ondersteuning bij stijgende energiekosten.

Een kans voor accountants en financieel adviseurs

Als accountant of financieel adviseur help je bedrijven om optimaal gebruik te maken van fiscale voordelen. De Taxvrij Energiebon is een laagdrempelige manier om bedrijven te adviseren over slimme beloningsmogelijkheden buiten de WKR om. Zo kunnen werkgevers hun medewerkers ondersteunen zonder fiscale nadelen.

Conclusie

De WKR is beperkt, maar met Taxvrij zijn er nog steeds slimme belastingvrije voordelen mogelijk. De Taxvrij Energiebon biedt een eenvoudige, fiscaal aantrekkelijke oplossing om medewerkers financieel te ondersteunen. Laat deze kans niet liggen en help bedrijven om hun medewerkers extra te belonen – zonder extra kosten!