Schikking in de maak over belastingadvies aan Afrojack

Volgens zijn advocaat Margriet Koedooder heeft dit advies Afrojack niet alleen veel geld, maar ook ernstige reputatieschade gekost. Dat meldt het FD.

Fiscalist van de sterren

De zaak draait om belastingconstructies via Cyprus en Guernsey, opgezet door ‘fiscalist van de sterren’ Frank Butselaar, destijds partner bij GT. Het advies moest dubbele belasting voorkomen, maar pakte desastreus uit toen de FIOD in 2018 een inval deed bij Afrojack op verdenking van belastingfraude. In 2022 schikte de dj voor €10,5 miljoen met de Belastingdienst.

Schade

Dit bedrag wil de bekende artiest terugvorderen van GT, net als een vergoeding voor de imagoschade die hij door de zaak opliep. ‘Ik word gezien als een patser die geen belasting wilde betalen,’ verklaarde Afrojack in de rechtbank. Volgens hem was GT al in 2014 op de hoogte dat hij belastingplichtig was in de VS, maar verzweeg het kantoor dit. GT stelt echter dat de dj zijn voormalige adviseur Butselaar moet aanklagen en niet hen.

Tijdens de zitting vroeg de rechter de partijen serieus te onderhandelen om verdere juridische procedures te vermijden. Aan het eind van de dag leken Afrojack en GT tot een akkoord te komen, al weigerden zij dit te bevestigen. Over twee weken wordt duidelijk of er daadwerkelijk een schikking is bereikt.

Bron: FD