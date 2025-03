Accountants kunnen nog wel wat vrouwen gebruiken in de raad van bestuur

Steeds meer Nederlandse bedrijven rapporteren over de man-vrouwverhouding in de top van de organisatie. Accountants tellen veel vrouwen onder de commissarissen, maar in de raad van bestuur ontbreken ze nog weleens.

De Sociaal-Economische Raad (SER) peilt regelmatig hoe het staat met het aandeel vrouwen in de top van bedrijven. In totaal hebben vorig jaar ruim 4.000 bedrijven zicht gegeven op het aandeel mannen en vrouwen in de bovenste managementlagen (in 2023), ruim 1.000 meer dan een jaar eerder. Maar meer openheid betekent niet automatisch een betere positie voor vrouwen: hun aandeel in topfuncties blijft nog steeds achter.

Volgens de cijfers over boekjaar 2023 is het aandeel vrouwen in het bestuur tussen 2022 en 2023 met 0,6 procentpunt gestegen, terwijl het aandeel vrouwen in raden van commissarissen met 0,5 procentpunt omlaagging. “Dit lijkt op een trendbreuk, maar deze cijfers moeten met enige voorzichtigheid worden geïnterpreteerd”, licht de SER toe. “Dit jaar hebben aanzienlijk meer bedrijven gerapporteerd en de diversiteit binnen de groep bedrijven die onder de wet vallen, is groot.” Vorig onderzoek van de SER liet juist zien dat het percentage vrouwen in rvc’s harder steeg dan onder bestuursleden.

Gestage vooruitgang

Bedrijven die al meerdere jaren rapporteren, hebben een bovengemiddeld aandeel vrouwelijke commissarissen. Dat aandeel is bovendien gestegen tussen 2022 en 2023. Eind 2023 was gemiddeld 15,3% van de bestuurders vrouw (2022: 14,7%). In rvc’s werd gemiddeld 25,7% van de zetels ingevuld door vrouwen (2022: 26,2%). Ten opzichte van tien jaar geleden is er een gestage vooruitgang; toen lagen de aandelen van vrouwen in het topbestuur nog rond de 10%.

SER-voorzitter Kim Putters is positief en vindt het bijzonder dat zoveel bedrijven hebben gerapporteerd over de verhoudingen tussen mannen en vrouwen binnen de top. “Zeker in deze tijden waarin in internationaal opzicht diversiteit onder druk staat”, stelt hij.

Ingroeiquotum, maar geen sancties

Sinds 2022 geldt de Wet Ingroeiquotum en streefcijfers, die die de verdeling tussen mannen en vrouwen in de top van het bedrijfsleven evenwichtiger moet maken. Minstens een derde van de commissarissen van beursgenoteerde bedrijven moet een vrouw zijn. In totaal vallen ruim 5.400 bedrijven onder de wet. Daarvan hebben 3.461 bedrijven op tijd gerapporteerd bij de SER. Ook hebben 602 bedrijven die niet onder de wet vallen vrijwillig cijfers aangeleverd. Er zijn geen sancties voor bedrijven die volgens de wet wel moeten rapporteren, maar dat niet doen.

Accountants: veel vrouwen in rvc, minder in bestuur

Van de big four leverde alleen KPMG cijfers in. Daar telt het bestuur 33,3% vrouwen en de rvc 50% – ruim bovengemiddeld – terwijl de subtop 19,9% vrouwen telt. Dat is nog onder het streefcijfer van 24%. Uit de top 25 waren er nog negen kantoren die gegevens leverden; daarbij valt op dat de rvc vaak goed bezet is door vrouwen, maar dat het in de raad van bestuur bij de meeste accountants nog aan vrouwen ontbreekt. Over het algemeen tellen de organisaties beduidend meer vrouwen onder de werknemers dan gemiddeld in Nederland (32%).

Baker Tilly en Grant Thornton spannen de kroon met 66,7% vrouwen in de raad van commissarissen; bij Baker Tilly is een op de drie bestuursleden vrouw, Grant Thornton telt echter louter mannen in het bestuur.

Aandelen vrouwen bij accountantsorganisaties

Naam rvc raad van bestuur subtop organisatie KPMG 50% 33,3% 19,9% 42,2% BDO 40% – 18,6% 46,5% Flynth 40% 33,3% 50% 46% Forvis Mazars 50% – 43,5% 42,8% Baker Tilly 66,7% 33,3% 14,4% 45,4% Alfa 25% – 22% 47,8% Grant Thornton 66,7% – 37,5% 47,2% Crowe Foederer 33,3% – 20,3% 37,6% ABAB 40% 33,3% 27,9% 47,6% Countus 40% – 29% 48,2%

(bron: SER)