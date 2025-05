CNV: werkgever kritischer op thuiswerken

Ruim een op de drie werkgevers staat kritischer tegenover het werken vanuit huis om reistijd en -kosten te besparen. ‘Doodzonde’, aldus CNV-voorzitter Piet Fortuin, omdat zes op de tien werkenden zeggen thuis productiever te zijn en vier op de tien creatiever. ‘In een tijd waarin werkgevers zich zorgen maken om de productiviteit zou thuiswerken juist gestimuleerd moeten worden.’ Ook zien de meeste ondervraagden thuiswerken als een belangrijke arbeidsvoorwaarde.

Minder ziekmeldingen

Verder zegt ruim driekwart dat het zelf kunnen bepalen van de werkplek zorgt voor minder werkstress. Een even groot aandeel geeft aan thuis te werken als ze ziek zijn. Zes op de tien werknemers melden zich minder vaak ziek als ze deze mogelijkheid hebben. ‘Thuiswerken is dus een uitstekende oplossing om het ziekteverzuim binnen de perken te houden. Mensen werken vaak op een lager pitje thuis door’, concludeert Fortuin. Dat laatste geldt voor 77% van de werknemers. Thuiswerken geeft voor 85% een betere werk-privébalans en 70% stelt gezonder en fitter te zijn.

Werkgever betaalt kosten niet

Voor 82% is thuiswerken of hybride werken een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Werkgevers houden echter de hand op de knip als het gaat om de kosten van thuiswerken: vier op de vijf vergoeden de thuiswerkkosten niet volledig. De belastingvrije thuiswerkvergoeding van € 2,40 is voor 61% niet kostendekkend. ‘Dat is peanuts vergeleken met de gemiddelde reiskostenvergoeding, die vier tot vijf keer hoger ligt. Werkgevers besparen flink op thuiswerkers. Die thuiswerkvergoeding mag wel wat hoger, zeker gezien de hoge energiekosten en andere gestegen kosten. Thuiswerken levert vrijwel alleen maar voordelen op. De extra investering vanuit werkgevers is snel terugverdiend.’