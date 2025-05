Rondvaartbedrijf vindt rekening Moore ‘disproportioneel’

Een bedrijf dat rondvaarten organiseert is door de rechter veroordeeld tot het betalen van ruim 15.000 euro aan zijn voormalig accountant, Moore. De gedaagden, het echtpaar dat samen rondvaarten organiseert, had bezwaar gemaakt tegen de hoogte van de rekeningen. Een boekhouding kan niet 20 procent van de jaaromzet kosten, vond het echtpaar

De onderneming exploiteert een rondvaartboot voor zestien passagiers. De boekhouding, belastingaangifte en loonadministratie werden sinds 2019 verzorgd door Moore. Tijdens de coronapandemie waren er nagenoeg geen rondvaarten, wat leidde tot een aanzienlijke terugval in omzet. Over 2022 bedroeg de jaaromzet volgens het bedrijf € 86.000. Moore stuurde in datzelfde jaar vier facturen voor een totaalbedrag van € 15.304,41.

‘Disproportioneel’

Het echtpaar vond dit bedrag disproportioneel en weigerde te betalen. Na een sommatie van Moore DRV betaalden zij slechts € 3.630. De rest werd niet voldaan, waarna Moore naar de rechter stapte. In de rechtszaal betwistte het echtpaar de hoogte van de rekeningen. Volgens hen kon het niet kloppen dat de administratiekosten bijna 20% van de jaaromzet bedroegen. Ook uitten zij kritiek op de kwaliteit van het werk van Moore, en gaven zij aan inmiddels een offerte van een nieuwe accountant te hebben gekregen van € 2.387 per jaar.

De rechter ging daar niet in mee. Volgens de kantonrechter zijn de werkzaamheden die Moore verrichtte in 2022 in lijn met eerdere jaren en bleven zij ook tijdens de coronaperiode de reguliere taken uitvoeren. De rechter stelde dat het enkele feit dat de omzet lager lag, geen reden is om de facturen niet te betalen.

Terecht op rente afgeboekt

Het echtpaar had zich ook beklaagd over de manier waarop Moore hun betaling van € 3.630 had verwerkt. Die werd namelijk geheel afgeboekt op de tot dan toe opgelopen handelsrente. De rechtbank oordeelde echter dat dit terecht was, conform de wettelijke regels. Volgens artikel 6:44 van het Burgerlijk Wetboek moet een betaling eerst in mindering worden gebracht op rente en kosten, en pas daarna op de hoofdsom.

Vordering toegewezen

De rechter wees de volledige vordering van Moore toe. Dat betekent dat het rondvaartbedrijf € 15.304,41 moet betalen, verminderd met het eerder betaalde bedrag, en vermeerderd met wettelijke handelsrente vanaf de vervaldata van de facturen. Ook moet het bedrijf € 928,04 aan buitengerechtelijke incassokosten betalen. Daarnaast is het veroordeeld tot betaling van de proceskosten, die zijn vastgesteld op € 2.356.

BV bestaat niet

Opvallend was dat de dagvaarding oorspronkelijk was uitgebracht namens ‘Moore DRV B.V.’, terwijl een besloten vennootschap met die naam niet bestaat. Tijdens de zitting verklaarde Moore dat het om de maatschap Moore ging. De rechter stelde dat dit als een kennelijke verschrijving kon worden gezien, en dat beide partijen wisten om wie het ging. Omdat geen van beide partijen bezwaar maakte, werd de procedure voortgezet.

