Angst om fouten te maken remt AI-adoptie

Ondanks de groeiende aandacht voor kunstmatige intelligentie (AI), heerst er nog altijd grote terughoudendheid onder finance-professionals. Meer dan de helft (53%) geeft aan dat de angst om fouten te maken zwaarder weegt dan de angst om de boot te missen op het gebied van AI. Een kwart (24%) zegt alleen de grote massa te volgen in het gebruik van AI-toepassingen. Dit blijkt uit onderzoek van businesstransformatie- en IT-dienstverlener Conclusion naar de houding van financiële professionals ten opzichte van AI, uitgevoerd onder 359 medewerkers die werkzaam zijn binnen de financiële branche.

Controle verliezen

Een ruime meerderheid (62%) durft het niet aan om de controle volledig in handen te leggen van een AI-gestuurd model. Ook wordt de lat voor technologie hoog gelegd; 46 procent is van mening dat hun menselijke collega’s fouten mogen maken, maar AI niet. Ook heeft 38 procent meer vertrouwen in de output van hun collega’s dan in die van AI.

Risico’s en zorgen

De grootste zorg ligt bij privacy- en dataveiligheid, met 59 procent van de ondervraagden die dit als grootste risico aanduidt. Ook veiligheidsrisico’s (47%) en de angst om menselijke controle te verliezen (38%) spelen een belangrijke rol. Deze zorgen hebben mede als gevolg dat 21 procent vindt dat de risico’s van AI zwaarder wegen dan de mogelijke voordelen.

Hoewel er terughoudendheid te bespeuren valt, is er ook optimisme. 51 procent van de ondervraagden ziet AI juist als een kans in plaats van een bedreiging. Toch leeft ook het idee dat AI (nog) niet aan de verwachtingen voldoet. Zo denkt 18 procent dat AI overhyped is en dat veel toepassingen in de praktijk niet haalbaar zijn. Daarnaast geeft ook 16 procent aan dat de voordelen van AI niet opwegen tegen de milieukosten die ermee gepaard gaan.

Adil Bohoudi, managing director Conclusion AI 360: “Organisaties balanceren tussen enthousiasme en terughoudendheid als het gaat om AI. Het vertrouwen in technologie neemt steeds meer toe, maar de drempel ligt hoog zodra er risico’s of fouten op de loer liggen. Bedrijven, vooral in de financiële sector, wachten liever af tot de technologie foutloos geïmplementeerd kan worden dan dat ze voorop lopen in deze transitie. Deze angst is echter niet nodig, zolang bedrijven AI maar stap voor stap én verantwoord integreren. Zorg voor duidelijke kaders, transparantie en grip op data en processen. Dan leg je een stevige basis voor succesvol en veilig AI-gebruik.”