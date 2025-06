NOAB zoekt deelnemers Benchmark Kantoorcijfers 2025

Het onderzoek plaatst individuele kantoorcijfers in perspectief. Tarieven, adviesomzet, personele bezetting, investeringen en meer komen aan de orde in de benchmark. Nieuw dit jaar: een interactieve workshop om direct met de uitkomsten aan de slag te gaan. Tot 1 september kunnen deelnemende kantoren de online vragenlijst invullen.

Tijdens de interactieve workshop Beat the Benchmark, exclusief voor Fiscount- en NOAB-leden, bespreek je samen met andere deelnemers de opvallendste uitkomsten uit het onderzoek. Met praktijkvoorbeelden, scherpe stellingen en heldere duiding van de cijfers geeft docent Bouke van der Heiden je direct toepasbare inzichten voor je eigen kantoor. Ook NOAB- en Fiscount kantoren die niet hebben meegedaan aan het onderzoek zijn welkom bij de workshop. De workshop zal in oktober op meerdere locaties in het land plaatsvinden.