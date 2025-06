AI in accountancy: de sleutel tot efficiënter kantoorbeheer

In een wereld waar tijd schaars is en werkdruk alsmaar toeneemt, zoeken accountants- en administratiekantoren naar manieren om efficiënter te werken. Uit recent onderzoek van Simplicate, onderdeel van Blinqx Accountancy & Tax blijkt dat maar liefst 91 procent van de accountancyprofessionals verwacht dat AI binnen vijf jaar een grote impact zal hebben op de branche.

De accountancybranche staat onder druk. Externe factoren zoals arbeidskrapte, toenemende compliance-eisen en groeiende klantvragen zorgen ervoor dat 54 procent van de kantoren een hoge werkdruk ervaart. Dit resulteert vaak in vertraagde opdrachten, kwaliteitsvermindering en lagere tevredenheid onder zowel medewerkers als klanten.

Technologie als motor van verandering

Het benchmarkonderzoek van Simplicate toont aan dat 65 procent van de kantoren die investeren in technologie zoals automatisering, robotisering en AI al een merkbare stijging in productiviteit ervaart. Deze kantoren gebruiken de vrijgekomen tijd voornamelijk om:

Meer klanten te bedienen met hetzelfde aantal medewerkers (43 procent)

Hogere tarieven te rekenen voor technologie-ondersteunde diensten (13 procent)

Kosten te besparen waardoor winstmarges toenemen (9 procent)

Een indrukwekkende 83 procent van de kantoren geeft aan dat ze na een technologische efficiëntieslag meer tijd willen besteden aan adviesgesprekken met klanten.

De AI-revolutie is nu

De rol van AI in accountancy is niet meer weg te denken. Terwijl 51 procent van de kantoren verwacht dat AI vooral ondersteunend zal zijn bij routinetaken, ziet 40 procent een fundamentele transformatie van werkwijzen en diensten aankomen. Dit vraagt om nieuwe competenties zoals:

Kennis van AI-mogelijkheden en -beperkingen (61 procent)

Kritisch oordeelsvermogen (55 procent)

Strategisch advies (51 procent)

IT-kennis en digitale vaardigheden (45 procent)

Ontdek hoe jouw kantoor presteert

Ben je benieuwd hoe jouw kantoor presteert ten opzichte van branchegenoten? In het volledige benchmark rapport vind je gedetailleerde informatie over gemiddelde uurtarieven (€103), productiviteit (71 procent) en omzet per fte (€131K).

Download nu het volledige rapport “Accountancy: Impact van AI & technologie op efficiënter kantoorbeheer” en ontdek:

Concrete cijfers over de impact van werkdruk op kantoren

Welke handelingen kantoren de meeste tijd kosten

Hoe je technologie beter kunt adopteren voor meer efficiëntie

Hoe je jouw kantoor kunt vergelijken met de top 20 procent best presterende kantoren

Tijd om de werkdruk te verlagen en échte toegevoegde waarde te bieden aan je klanten? Download het rapport en ga vandaag nog aan de slag met AI en technologie voor jouw kantoor!