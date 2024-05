Een loonsanctie van het UWV. Wat nu?

We gaan eerst een stap terug, het tot stand komen van de beslissing van het UWV.

Na 2 jaar ziekte vraagt je werknemer een WIA-uitkering aan. Uiterlijk 1 dag nadat jouw werknemer de WIA-aanvraag heeft ingestuurd, moet het re-integratieverslag middels het werkgeversportaal naar het UWV worden verzonden.

Het re-integratieverslag bestaat uit de volgende documenten:

Probleemanalyse bedrijfsarts (eventueel bijstelling Probleemanalyse)

Plan van aanpak (eventueel bijstelling Plan van aanpak)

Eerstejaarsevaluatie

Actueel oordeel bedrijfsarts

Eindevaluatie

Eventueel rapportage Arbeidsdeskundig onderzoek

Daarnaast stuurt je werknemer de medische informatie, die hij/zij heeft ontvangen van de bedrijfsarts of arbodienst, naar het UWV.

Beoordeling aanvraag

Na het insturen van de WIA-aanvraag beoordelen een arts en een arbeidsdeskundige van het UWV het dossier op de volgende punten:

de mate waarin je werknemer arbeidsongeschikt is; hoeveel procent je werknemer nog kan verdienen van het oude loon; zijn de documenten van het re-integratieverslag (op tijd) ingestuurd; en of je als werkgever genoeg hebt gedaan om je werknemer weer aan het werk te krijgen.

Meer weten over re-integratie bij ziekte? Bekijk en download hier de Werkwijzer Poortwachter.

De beslissing van het UWV

Als het UWV vindt dat je onvoldoende hebt gedaan om je werknemer aan het werk te krijgen, dan kan er een loonsanctie opgelegd worden. Dit betekent dat je het loon van jouw werknemer na 2 jaar ziekte maximaal nog 1 jaar moet doorbetalen. De daadwerkelijke periode van loondoorbetaling staat in de beslissingsbrief van het UWV. Tot deze datum mag je jouw werknemer niet ontslaan. Doe je dat toch, dan is je werknemer verplicht hiertegen te protesteren. Ook mag je werknemer niet zelf ontslag nemen, of met ontslag akkoord gaan. Doet hij/zij dit toch, dan krijgt hij/zij tot de genoemde datum van de loondoorbetalingsplicht geen WIA-uitkering.

Niet eens met beslissen? Dien een bezwaarschrift in

In de beslissingsbrief zal verwezen worden naar het bijgevoegde rapport van de arbeidsdeskundige waarin te lezen is hoe de beslissing tot stand is gekomen. In dit rapport is ook te lezen welke tekortkomingen door het UWV zijn geconstateerd.

Als je het niet eens bent met de beslissing van het UWV omdat je vindt dat u aan alle, in het rapport van de arbeidsdeskundige, genoemde verplichtingen heeft voldaan, dan kan je binnen 6 weken na de datum van de brief bezwaar maken. Dit kan online of per post middels een bezwaarschrift. Voor een snellere afhandeling van je bezwaarschrift raden wij je aan om het bezwaar online via het werkgeversportaal in te dienen.

Wanneer je meer tijd nodig heeft om een bezwaar te versturen dan kun je vragen om meer tijd. Dit doet u door een voorlopig (pro forma) bezwaar in te dienen. In dit voorlopig bezwaar zet je alle gegevens, behalve waarom je bezwaar maakt. Ook zet je in het voorlopige bezwaar dat je de redenen van het bezwaar zo snel mogelijk opstuurt. Het UWV zal je laten weten wanneer je de redenen van bezwaar uiterlijk moet insturen.

De loonsanctie is terecht. Is eerder stoppen met loondoorbetaling mogelijk?

Ja, eerder stoppen met doorbetalen van het loon is mogelijk als je alsnog aan de verplichtingen van de re-integratie voldoet. In het rapport ‘Beoordeling re-integratieverslag’ van de arbeidsdeskundige van het UWV kan je lezen wat je kunt doen om de tekortkomingen te herstellen, zodat je voldoet aan uw verplichtingen.

Heb je binnen de opgelegde sanctieperiode (maximaal 1 jaar) van de loondoorbetalingsplicht de tekortkomingen gerepareerd, waardoor je aan de eisen van de re-integratie voldoet? Dan kan je een ‘Bekortingsverzoek’ indienen. Met een bekortingsverzoek vraag je het UWV om te beslissen dat je het loon niet langer hoeft door te betalen. Een bekortingsverzoek kan je online of per post indienen. Voor een snellere afhandeling van het bekortingsverzoek raden we aan om het verzoek online via het werkgeversportaal in te dienen.

In het bekortingsverzoek neemt u de volgende punten op:

Verwijs naar de, in het rapport van de arbeidsdeskundige van het UWV, genoemde tekortkomingen. Geef per tekortkoming aan of en hoe deze zijn gerepareerd. Vraag een bekorting van de sanctieperiode aan op grond van de door u als werkgever geleverde inspanningen. Voeg ter onderbouwing/bewijs documenten toe als bijlagen.

Na het indienen van het bekortingsverzoek beoordeelt het UWV binnen 3 weken of je genoeg hebt gedaan aan re-integratie. Is het UWV van mening dat de tekortkomingen zijn hersteld, dan wordt de loonsanctie na 6 weken opgeheven en hoef je het loon niet langer door te betalen.

Dit artikel is geschreven door M. (Marlou) Werkmeester, adviseur Arbo & verzuim bij Extendum BV. Heeft u ondersteuning nodig bij het aantekenen van een bezwaar, het aanvragen van een bekortingsverzoek of andere vragen? Neemt u dan contact met ons op via 088-55 123 00 of via e-mail m.werkmeester@extendum.nl.