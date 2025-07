Overnames pijler onder omzetgroei De Jong & Laan

De groei is vooral te danken aan de overnames uit 2023, die voor het eerst volledig meetelden in de omzet. “Uitgaande van de volledige jaaromzet over 2024 ten opzichte van 2023 bedraagt de omzetgroei 3%”, voegt het bestuur toe. De controletak was met € 31,6 miljoen omzet het op een na grootste bedrijfsonderdeel en boekte met 36% de grootste groei. De samenstelpraktijk kwam uit op € 51,7 mln en een plus van 13%. Bescheidener groeicijfers waren er bij fiscaal advies (+12% tot € 18,9 mln) en personeelsdiensten (+5% tot 17,9 mln).

Integratiemanager

De Jong & Laan versterkte zich in 2023, na het aantrekken van investeerder Waterland, met Marshoek, 5Bar en Horlings. Vorig jaar werd alleen Good Growth Collective overgenomen (duurzaamheidsadvies). Bij Waterland is in het voorjaar een nieuwe financiering aangetrokken. Dit jaar zijn mede daardoor al diverse overnames gedaan, zoals Less Grey (belastingadvies), TIC advisory (due diligence) en niet in de laatste plaats AV Top 50-speler JAN. Vorige week kwam daar ook nog eens Crowe Peak bij. De Jong & Laan is zich bewust van de integratierisico’s die overnames met zich meebrengen: om de overnames een goed vervolg te geven, is een integratiemanager ingesteld, naast “duidelijke integratieprincipes, gebaseerd op de lessen die wij hebben geleerd van eerdere acquisities”.

Vorig jaar is ook de organisatiestructuur aangepast, waarbij een nieuwe raad van bestuur is gevormd die enerzijds de managementteams van de regio’s en anderzijds het management van de business units aanstuurt. Het aantal vestigingen is met twee verkleind naar 22: de kantoren in Emmeloord en Emmen zijn gesloten.

Examenfraude

Bij De Jong & Laan zijn er vooralsnog geen signalen van examenfraude binnengekomen. Daarvoor was in 2024 een intern en extern meldpunt geopend. “Toch starten wij in 2025 een intern onderzoek naar indicaties van mogelijke examenfraude.”