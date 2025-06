Stevige impuls groeistrategie de Jong & Laan met aansluiting Crowe Peak

De Jong & Laan (zelf nummer 11 in de AV-Top 50 2024 met een omzet van €122,7 miljoen) meldt: ‘Met de aansluiting van Crowe Peak verstevigt de Jong & Laan haar marktpositie en het vermogen om ondernemers in binnen- én buitenland te ondersteunen met hoogwaardige dienstverlening, denk hierbij aan onder andere assurance werkzaamheden en specialistische Global Mobility diensten. Crowe Peak sluit met haar dienstenpakket naadloos aan op het dienstenpakket van de Jong & Laan. Door de krachten te bundelen, verwachten beide kantoren hun groeiambities te kunnen versnellen en klanten nog beter te bedienen.’

Beide organisaties verwachten samen slagvaardiger in te kunnen spelen op de steeds breder wordende klantvraag, toenemende wet- en regelgeving én de krapte op de arbeidsmarkt. Gijs Veenenbos, Managing Partner van Crowe Peak: “Met deze stap investeren we in onze mensen en creëren we nieuwe kansen waardoor we een nog aantrekkelijkere werkgever worden. Tegelijk krijgen we toegang tot extra ondersteuning én meer ruimte om te investeren in kwaliteit, technologie en innovatie. Zo blijven we vooroplopen.”

“De overtuiging van Crowe Peak “working as one”, geeft directe invulling aan onze slogan Samen gaan!,” aldus Jurgen van Breukelen, CEO van de Jong & Laan. “De duidelijke overeenkomsten in visie, werkwijze, aandacht voor kwaliteit en gedeelde ambities maken dit een ijzersterke match.”

Crowe Peak is gespecialiseerd in het internationaal zakendoen. De organisatie ondersteunt een cliëntenportfolio dat zich kenmerkt door grensoverschrijdende activiteiten en aanwezigheid in het buitenland. Als lid van Crowe Global – een van ’s werelds grootste netwerken van onafhankelijke accountants- en adviesorganisaties in meer dan 140 landen – beschikt Crowe Peak over een stevige internationale basis. Deze oriëntatie zal ook binnen de nieuwe combinatie behouden blijven. Crowe Peak neemt daarbij een leidende rol op zich in het verder ontwikkelen van het internationale profiel van de gezamenlijke organisatie.

Crowe Peak blijft onder eigen naam opereren. Met vestigingen in Amsterdam, Rotterdam en Nijmegen en een actief internationaal netwerk in ruim 140 landen, levert Crowe Peak extra toegevoegde waarde voor de klantenkring van de Jong & Laan, meldt het ambitieuze kantoor. De Jong & Laan was in 2022 het eerste grote accountantskantoor in Nederland dat met private equity in zee ging, namelijk met Waterland. Sindsdien groeide het kantoor snel door.

Foto v.l.n.r. Anne-Barbara Lemmens (Head of People & Culture de Jong & Laan), Gijs Veenenbos (Managing partner Crowe Peak), Jurgen van Breukelen (CEO de Jong & Laan), Hans Missaar (Partner Tax & Legal Crowe Peak), Sahila Azarkan (Partner HR Crowe Peak) en Marco Herder (CFO de Jong & Laan).