“Als accountant maakte ik niets” 

Er is moed voor nodig om een goedbetaalde baan als registeraccountant op te zeggen. Wouter Peelen, die na zijn studie economie en postmaster RA was geworden bij CROP in Ede, kon goed rekenen. Uit zijn berekeningen bleek keer op keer dat het financieel gezien niet verstandig was te kiezen voor een onzekere toekomst als houtbewerker. Maar gelukkig was daar zijn nuchtere vrouw. Die berekende op de spreekwoordelijke achterkant van een sigarendoosje dat ze op basis van haar

inkomen een heel eind zouden komen. “Dat was het laatste duwtje dat ik nodig had.”

Meer regels, minder voldoening

Economie in Rotterdam was niet zijn eerste keus geweest. “Ik studeerde wiskunde in Leiden en speelde viool in studentenorkesten. Toen ik penningmeester werd van het Nederlands Studenten Orkest vond ik dat fascinerend en besloot ik te switchen.” In vier jaar studeerde hij af in de richting accountancy en via een postmaster en stage bij Baker Tilly Berk ging hij aan de slag als RA. Maar al snel sloeg de twijfel toe.

“Ik vond het werken in een team en voor klanten superleuk. Maar alle regeltjes, die elk jaar toenamen en waar klanten ook niet op zitten te wachten, dat begon me al snel tegen te staan.” Zijn vrouw, alweer, deed hem een workshop bij een vioolbouwer cadeau. “Na een week had ik zelf een strijkstok gemaakt. Dat smaakte wel naar meer”, vertelt hij.

Concurrent van IKEA?

Twee jaar geleden richtte hij zijn eenmanszaak Ex Tabulis Facta (‘uit planken gemaakt’) op. Hij werkt veel in opdracht: kasten, tafels, stoelen. Van ]zaagverlies’ (ook de houtbewerking heeft haar jargon) maakt hij onder meer snijplanken en onderzetters. Die zijn sinds enige tijd te koop in een cadeauwinkel in Nijmegen. “Het is een feest als ik een idee onder mijn handen zie uitgroeien tot iets tastbaars. Houtbewerking is tijdrovend, maar ik geniet enorm van het maakproces”, legt hij uit. “Financieel kan het nog niet echt uit. Het prijskaartje in de winkel doet vaak geen recht aan de tijd die ergens in is gaan zitten. Maar mijn aanvankelijke angst, dat ik niet zou kunnen concurreren met IKEA, is onterecht gebleken. Voor handgemaakte houtproducten, die altijd maatwerk zijn, bestaat een eigen markt. Gisteren rondde ik bijvoorbeeld een inbouwkast af bij iemand. Toevallig ook een accountant die uit het vak is gestapt, haha.”

Ex-accountant

Op de vraag of hij enig voordeel heeft van zijn achtergrond in de accountancy zegt Wouter: “Als accountant ben je oplossingsgericht, als houtbewerker ben ik dat ook. Het planmatige, analytische is in beide vakken hetzelfde.” Maar een terugkeer naar de accountancy acht hij niet erg waarschijnlijk. Dat blijkt al uit zijn bedrijfsnaam. Tabulis betekent namelijk niet alleen ‘planken’, maar ook “kasboek”. Een tabulator is een boekhouder of accountant. Wat ‘ex’ inhoudt, behoeft geen nadere toelichting. Wouter Peelen, houtbewerker, zien we in de accountancy niet meer terug.

Tekst: Rutger Vahl

Deze bijdrage komt uit Accountancy Vanmorgen met als thema ICT en kengetallen. Dit magazine is verschenen in Juli 2025. Zie: https://www.accountancyvanmorgen.nl/kennisdoc/av2-2025-ict-en-kengetallen