Europese droom Fortuna Sittard voortijdig vervlogen: geen accountantsverklaring

De Limburgse club, sinds zeven jaar weer eredivisiedeelnemer nadat deze eeuw vooral jaren van financiële problemen hadden opgeleverd, stond ooit in de kwartfinale van de Europacup II. Dit seizoen presteert de ploeg goed, met een voorlopige negende plaats als resultaat – een punt achter Heerenveen. Dat zou recht geven op deelname aan de play-offs voor een ticket naar Europa. Maar daar hoeft Fortuna geen werk meer van te maken, want je mag alleen aan Europese toernooien deelnemen met een licentie van de voetbalbond Uefa. En die krijgt de club niet.

Fortuna heeft op 8 april – de uiterste aanvraagdatum – geen Uefa-licentie kunnen aanvragen, zo laat de vereniging weten. ‘Op dat moment voldeed de club niet aan alle vereisten, waaronder het aanleveren van een externe accountantsverklaring conform de Uefa-regels. Daarmee is deelname aan de play-offs voor Europees voetbal op voorhand uitgesloten.’

‘We hadden de sportieve prestaties op het veld graag verzilverd met deelname aan de play-offs,’ aldus algemeen directeur Martijn Merks. ‘We strijden tot de laatste dag mee om een plek in het linker rijtje en gaan volgend seizoen alweer het achtste opeenvolgende jaar de eredivisie in.’ Dat neemt niet weg dat de teleurstelling overheerst. ‘Het is teleurstellend dat we een sportief prachtig seizoen niet kunnen belonen. We vinden het echter belangrijk om transparant te zijn. We verwachten in het nieuwe seizoen zonder problemen te kunnen voldoen aan de licentie-eisen.’

Iedereen een licentie aanvragen

Belangenvereniging Eredivisie CV wil deze situaties voorkomen door iedere club in de eredivisie een Europese licentie te laten aanvragen. ‘Dat zorgt ervoor dat iedereen van tevoren weet waar hij voor speelt en het vergroot daarnaast de financiële stabiliteit in het voetbal.’

Over boekjaar 2023/2024 boekte Fortuna een omzet van € 14 miljoen, tegen € 10 miljoen het jaar ervoor. De winst kwam uit op acht ton, tegen nog € 7,5 miljoen verlies in 2022/2023. Ondanks de betere resultaten kampte de club met een fors negatief eigen vermogen van € 14 miljoen. Aandeelhouders zouden dit boekjaar bijspringen met leningen.