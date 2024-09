SEC verwerpt bezwaren Big4 tegen externe toezichthouder

De grootste accountantskantoren in de VS moeten toch externe toezichthouders op de kwaliteit van de accountantscontrole accepteren. De sector had hier grote bezwaren tegen.

De Securities and Exchange Commission (SEC) geeft geen gehoor aan de oproep van onder meer EY en PwC om af te zien van de nieuwe regels van de Amerikaanse accountantskoepel PCAOB. Die dwingen de grootste accountantskantoren om een orgaan op te richten dat toezicht houdt op de eigen auditpraktijk. Onderdeel van de regel is dat er minstens één extern persoon in het comité zitting moet hebben. De kantoren moeten vervolgens hieraan rapporteren over de effectiviteit van hun kwaliteitsstelsel. Ongeveer twaalf Amerikaanse kantoren vallen onder deze nieuwe plicht.

‘Onnodig’

De Amerikaanse Big Four beschikt al over ‘adviesorganen’ die helpen bij het bewaken van de kwaliteit. Volgens onder meer PwC is het onnodig om hen een formele toezichthoudende rol te geven met de specifieke vereisten die door de PCAOB zijn opgesteld. Andere kantoren, waaronder enkele kleinere accountants, maakten bezwaar tegen het gebrek aan details over hoe het nieuwe toezicht zou moeten werken en hoe de PCAOB naleving zou afdwingen.

Maar de SEC gaat hier niet in mee. ‘Zonder controles van hoge kwaliteit krijgen beleggers geen volledige en waarheidsgetrouwe financiële informatie’, aldus Gary Gensler, voorzitter van de SEC, en ‘zonder sterke kwaliteitscontrolesystemen kunnen accountants niet consistent controles van hoge kwaliteit uitvoeren’. De SEC keurde de nieuwe regels maandag goed met een meerderheid van drie tegen twee, ondanks een waarschuwing van de Amerikaanse Kamer van Koophandel dat het zou overwegen een rechtszaak aan te spannen om de nieuwe bestuursregelingen tegen te houden.