Vaste chauffeur tankte jarenlang privé met tankpas comedian

De inmiddels 25-jarige chauffeur haalde Asporaat jarenlang op bij zijn woning in Nieuwerkerk aan den IJssel en reed hem in diens dieselauto door het hele land. Hij mocht de tankpas zakelijk gebruiken, maar pinde óók regelmatig privétankbeurten, zo bleek dinsdag in de rechtbank Den Haag.

Accountant rook onraad

De chauffeur heeft erkend dat hij de tankpas privé gebruikte uit onvrede over de betaling voor zijn overuren. De fraude kwam aan het licht doordat de accountant van de comedian zag dat er wel erg veel was getankt. Tussen augustus 2021 en februari 2023 is voor meer dan € 15.000 getankt. Niet alleen voor eigen gebruik, maar ook voor vrienden.

Asporaat vroeg aan tankstations om camerabeelden van momenten dat hij wist dat hij zelf niet had getankt. Op de beelden herkende hij zijn chauffeur en een groep vrienden. Soms werden met één tankbeurt twee auto’s gevuld. Met de pas is ook benzine getankt.

De rechter heeft 80 uur taakstraf opgelegd en twee weken voorwaardelijke gevangenisstraf met een proeftijd van twee jaar. Volgens de rechter is in ieder geval het bedrag aan benzine privé gebruikt. Daarvoor moet de chauffeur € 9.000 terugbetalen.

Bron: BN De Stem