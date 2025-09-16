Home » Delftse hotelbranche vreest zware tijden door dubbele belastingverhoging

Delftse hotelbranche vreest zware tijden door dubbele belastingverhoging

Fiscaal, Nieuws

In Delft gaat net als in de rest van Nederland volgend jaar de btw op overnachtingen omhoog. Maar in de prinsenstad vrezen hotels een ramp als ook de toeristenbelasting stijgt.

16 september 2025 door Accountancy Vanmorgen

De Oude Kerk in Delft

Komend jaar gaat de btw op overnachtingen van 9% naar 21%. Dat zal het aantal hotelgasten met 6% doen dalen, zo heeft de branche becijferd. Als in Delft ook de toeristenbelasting stijgt, voorzien hotels zware jaren. Belangenvereniging Hoteloverleg Delft heeft de gemeente daarom een brief gestuurd met het verzoek de toeristenbelasting niet te verhogen.

Dure stad

De stad is een van de duurste op het gebied van die toeristentaks: Vlaamse steden als Gent en Leuven rekenen € 3,50 per persoon per nacht, in Barcelona varieert het van € 2,75 euro € 5,75 en Parijs kent een bandbreedte van € 0,20 tot € 5,00. In Delft is het standaard € 4,50 en dan is de btw in de andere landen ook nog fors lager.

De hoteleigenaren stonden in eerdere jaren achter verhoging van toeristenbelasting, zodat er geld was voor stadsmarketing en verduurzaming. Maar nu is er een andere aanpak nodig, vinden zij. Het Platform Bezoekerseconomie, collectief van bedrijven als musea en restaurants, staat achter de oproep. Wegblijvende toeristen schaden ook de omzet van deze bedrijven.

Bezienswaardigheden dicht

Extra handicap is dat bekende trekpleisters als het Prinsenhof en de toren van de Nieuwe Kerk tijdelijk dicht zijn en dat aan de Koepoortbrug, de ophaalbrug aan de rand van het historische centrum, gesleuteld gaat worden.

De hoteliers hebben het college van burgemeester en wethouders mee: dat staat achter de oproep. Zij willen de toeristenbelasting voor 2026 en 2027 bevriezen. De gemeenteraad hakt op 13 november de knoop door.

Bron: Omroep West

Tags: toeristenbelasting

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen