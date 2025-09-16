Delftse hotelbranche vreest zware tijden door dubbele belastingverhoging

In Delft gaat net als in de rest van Nederland volgend jaar de btw op overnachtingen omhoog. Maar in de prinsenstad vrezen hotels een ramp als ook de toeristenbelasting stijgt.

Komend jaar gaat de btw op overnachtingen van 9% naar 21%. Dat zal het aantal hotelgasten met 6% doen dalen, zo heeft de branche becijferd. Als in Delft ook de toeristenbelasting stijgt, voorzien hotels zware jaren. Belangenvereniging Hoteloverleg Delft heeft de gemeente daarom een brief gestuurd met het verzoek de toeristenbelasting niet te verhogen.

Dure stad

De stad is een van de duurste op het gebied van die toeristentaks: Vlaamse steden als Gent en Leuven rekenen € 3,50 per persoon per nacht, in Barcelona varieert het van € 2,75 euro € 5,75 en Parijs kent een bandbreedte van € 0,20 tot € 5,00. In Delft is het standaard € 4,50 en dan is de btw in de andere landen ook nog fors lager.

De hoteleigenaren stonden in eerdere jaren achter verhoging van toeristenbelasting, zodat er geld was voor stadsmarketing en verduurzaming. Maar nu is er een andere aanpak nodig, vinden zij. Het Platform Bezoekerseconomie, collectief van bedrijven als musea en restaurants, staat achter de oproep. Wegblijvende toeristen schaden ook de omzet van deze bedrijven.

Bezienswaardigheden dicht

Extra handicap is dat bekende trekpleisters als het Prinsenhof en de toren van de Nieuwe Kerk tijdelijk dicht zijn en dat aan de Koepoortbrug, de ophaalbrug aan de rand van het historische centrum, gesleuteld gaat worden.

De hoteliers hebben het college van burgemeester en wethouders mee: dat staat achter de oproep. Zij willen de toeristenbelasting voor 2026 en 2027 bevriezen. De gemeenteraad hakt op 13 november de knoop door.

Bron: Omroep West