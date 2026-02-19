Toeristenbelasting stijgt met bijna 10 procent

In 2026 verhoogden 7 van de 10 gemeenten de toeristenbelasting. Pijnacker-Nootdorp verhoogde het tarief het meest (met 159 procent). Alphen-Chaam is de enige gemeente die de toeristenbelasting verlaagde. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl.

Al jaren stijgt het gemiddelde tarief voor toeristenbelasting, maar dit jaar is de toename groter dan voorheen. De toeristenbelasting stijgt in Nederland over de hele linie met tien procent. Een toerist betaalt gemiddeld 2,79 euro bovenop de hotelovernachtingsprijs. Maar de bedragen lopen uiteen. Zo is een toerist in Amsterdam 18,44 euro per nacht aan toeristenbelasting kwijt, het hoogste bedrag van het land. De gemeente Utrecht volgt met 14,75 euro. Ruim 10 euro zijn toeristen kwijt in Landsmeer, Zoetermeer, Almere en Haarlemmermeer.

Soms geen belasting

In sommige gemeenten bedraagt de toeristenbelasting slechts één euro per persoon per nacht. Hilversum voerde dit jaar voor het eerst toeristenbelasting in: wil je hier overnachten, dan betaal je € 3,68 per persoon per nacht. Er zijn 22 gemeenten waar je (vooralsnog) geen toeristenbelasting hoeft te betalen, waaronder Soest, Zwijndrecht en Laren. Het tarief bleef in 75 gemeenten ongewijzigd ten opzichte van 2025.

Provincies

Op provinciaal niveau ligt het gemiddelde tarief voor toeristenbelasting het hoogst in Noord-Holland. Hier betalen toeristen gemiddeld € 4,25 bovenop de overnachtingsprijs. Dit gemiddelde valt vooral hoger uit door de hoge tarieven in de gemeenten Amsterdam, Landsmeer, Haarlemmermeer en Oud-Amstel.

Jozet Tomassen, mede-oprichtster van Bungalowparkoverzicht.nl: “De toeristenbelasting stijgt dit jaar harder dan we in lange tijd hebben gezien. In combinatie met de btw-verhoging op overnachtingen van 9 naar 21 procent betekent dit dat toeristen in 2026 fors meer betalen dan vorig jaar. Amsterdam is al jaren de duurste gemeente wat betreft toeristenbelasting. Binnen de rest van de top 10 zijn er wel verschuivingen zichtbaar. Zo is Haarlemmermeer twee plaatsen gestegen, terwijl Den Haag en Leidschendam-Voorburg uit de top 10 zijn verdwenen.

