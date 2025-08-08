Feuilleton | Het onderzoek (8): De eerste stap

Ze zitten samen in de serre van het kantoor. De zon strijkt over het glas en werpt een zachte gloed over Carla’s gezicht. Carla kijkt op van haar laptop, zoekt oogcontact.

“Zeker?”

Marga knikt. “Ja. Ik heb er goed over nagedacht. Ik wil de rol van vertrouwenspersoon op me nemen.”

Carla glimlacht. Geen grote uitbundigheid, eerder een vorm van instemmende rust. “Ik denk dat je dat heel goed gaat doen. En zoals gezegd: je krijgt de ruimte om je erin te verdiepen. Je staat er niet alleen voor.”

“Dank je,” zegt Marga. En ze meent het. Al voelt het tegelijk als het begin van een reis waarvan ze de bestemming nog niet kent.

Een week later zit ze op een grauwe donderdagochtend in een zaaltje in Utrecht. Ze is niet de enige. De stoelen zijn bezet met mensen uit allerlei hoeken: een HR-adviseur van een zorginstelling, een beleidsmedewerker van een onderwijsorganisatie, een communicatieadviseur van een bouwbedrijf, en nog drie anderen die, net als zij, net begonnen zijn als vertrouwenspersoon.

De trainer, een tengere vrouw van eind vijftig met een scherpe blik en warme stem, stelt zich voor als Evelien. “De meeste mensen denken dat een vertrouwenspersoon iemand is bij wie je even je hart kunt luchten. Maar het is meer dan dat. Het is ook scherp luisteren, niets invullen, weten wat je rol is — en vooral wat je níét bent.”

Marga knikt. Ze is benieuwd wat er gaat komen.

Gedurende de dag worden voorbeelden gedeeld. Praktijkcasussen. Soms schrijnend, soms pijnlijk herkenbaar. Een medewerker die anoniem blijft melden dat haar leidinggevende haar klein houdt. Een stagiair die twijfelt of hij zich moet uitspreken over iets wat hij zag gebeuren maar niet volledig begrijpt. Een team dat een collega mijdt na een interne klacht — terwijl die klacht nooit is uitgesproken.

Marga schrijft mee, soms koortsachtig. Ze merkt dat ze niet alleen luistert met haar oren, maar met haar hele lijf. Ze voelt de spanning, het onuitgesproken verdriet, de onhandigheid van organisaties die niet weten wat ze met dit soort verhalen aan moeten. En ergens, onderhuids, begint er iets bij haar te borrelen.

Tijdens de lunch raakt ze aan de praat met Amir, een man uit het sociaal domein.

“Waarom ben jij dit gaan doen?” vraagt hij.

Marga aarzelt. Ze kan de veilige route kiezen, iets zeggen over interesse in integriteit, betrokkenheid, of ‘het willen bijdragen aan een veilige werkomgeving’. Maar dan zegt ze:

“Omdat ik zelf iets heb meegemaakt. En ik weet hoe belangrijk het is dat iemand naar je luistert zonder oordeel.”

Amir kijkt haar aan. Zijn ogen zijn mild. “Dan breng je iets heel kostbaars mee. Ervaringswijsheid. Dat raakt dieper dan een protocol ooit kan.”

’s Avonds rijdt ze terug naar huis met de radio uit. De stilte voelt prettig, als ruimte om haar gedachten te laten stromen. Wat haar opvalt: ze voelt geen zwaarte, geen beklemming. Integendeel. Ze voelt zich licht. En alert.

Eenmaal thuis haalt ze haar notitieboekje uit haar tas en schrijft met stevige hand: Ik wil niet alleen luisteren naar wat anderen meemaken. Ik wil ook iets doen met wat mij is overkomen. Maar wat? En hoe?

Ze onderstreept het laatste woord twee keer.

De dagen daarna blijft dat gevoel hangen. Een kruising van tintelende energie en een vage onrust. Op kantoor duikt ze in haar werk, maar haar gedachten glijden vaak af naar die middag in die trainingsruimte, waar mensen zonder maskers spraken over kwetsbaarheid en moed. Het was lang geleden dat ze zich ergens zo op haar plek had gevoeld.

De week erna vraagt Jeroen, die een week vakantie heeft gehad: “En? Hoe was je cursus?”

Ze lacht. “Intens. Mooi. En confronterend.”

“Confronterend?”

“Het maakt me bewust van wat ik zelf nog niet verwerkt heb.”

Jeroen kijkt haar onderzoekend aan, maar zegt niets.

Marga voegt toe: “Maar het helpt ook. Het geeft me het gevoel dat ik… iets te doen heb.”

’s Avonds leest ze een interview met een advocate die slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag bijstaat. “De stilte van slachtoffers is begrijpelijk,” zegt de vrouw in het artikel, “maar die stilte voedt de illusie dat er niets aan de hand is.”

Marga leest de zin drie keer. En dan nog een keer. Ze legt het tijdschrift opzij en pakt opnieuw haar notitieboek. Ze begint te schrijven:

Misschien moet ik mijn verhaal delen. Niet als klacht. Niet als beschuldiging. Maar als stem. Als bewustwording. Als uitnodiging tot gesprek.

Maar dan stopt ze. Wat als mensen haar niet geloven? Wat als haar motieven ter discussie worden gesteld? Wat als Joost… Ze slaat haar ogen neer.

Na een paar minuten pakt ze opnieuw de pen.

Ik ben er nog niet. Maar ik ben onderweg.

Ze sluit het notitieboek en staat op. Ze voelt haar voeten stevig op de vloer. Haar ademhaling is rustig.

De eerste stap is gezet. Misschien klein, maar wezenlijk.

Een beweging richting spreken. Richting handelen. Richting heling.

