Ster van accountant Inge Spaan rijst snel in de thrillerwereld

“Een accountant die thrillers schrijft? Het bestaat. Echt. Ik ben er één.” Inge Spaan schrijft het op haar persoonlijke website. Inmiddels is ze een succesvol thrillerschrijfster die het accountancyvak erbij doet.

Spaan (44), woonachtig in de Achterhoek, debuteerde in 2020 met de thriller Oververhit. Ze is sinds 2002 accountant en werkt sinds 2011 als zelfstandige. Ze schreef als kind al veel, maar koos in plaats van letters toch voor cijfers. “Schrijven is zo subjectief, iedereen kan er iets anders van vinden. Bij een jaarrekening heb je dat niet. Die moet gewoon kloppen”, liet ze vijf jaar terug weten in De Stentor. Haar dochters stimuleerden haar om zich aan te melden bij de schrijversacademie en haalde de finale van een schrijfwedstrijd. Dat gaf genoeg zelfvertrouwen om haar boek af te maken.

Spaan werd onder meer ook actief als schrijfcoach. “Ik heb wel plannen om het serieus uit te breiden, maar je moet wel heel veel boeken verkopen om er van te leven. Wellicht ga ik wat minder werken als accountant. Maar daar moet ik het eerst op kantoor maar eens over hebben”, zo vertelde ze in 2020.

Inmiddels staat de teller al op vijf boeken, die in de boekhandel en de bibliotheek zijn te vinden. “Laatst reageerde iemand dat ze na het lezen van één van mijn boeken gelijk alle andere boeken had besteld. Dat zijn de mooiste berichten die je kunt krijgen”, aldus Spaan.

Lijken uit de kast

Accountancy kwam gaandeweg steeds meer op het tweede plan te staan. Ze werkt nog steeds een paar uur per week voor het accountantskantoor waarvan ze voorheen mede-eigenaar was. In juni is thriller nummer vijf De Huisarts verschenen, die al aan de tweede druk toe is bij de gerenommeerde uitgever HarperCollins. Weekendmagazine Mezza koos De Huisarts in juli tot boek van de maand. Haar derde boek Nooit meer thuis werd twee jaar terug gekozen tot beste vrouwenthriller van het jaar.

De inspiratie voor het nieuwste boek kwam ditmaal voor het eerst (zij het deels) uit de accountantspraktijk: haar huisarts ging met pensioen en ongeveer tegelijkertijd was op het accountantskantoor een collega druk met het begeleiden van een bedrijfsovername, inclusief boekenonderzoek. “Daarbij komen vaak de spreekwoordelijke lijken uit de kast. Toen zei ik tegen mijn man: ‘Stel dat je een huisartsenpraktijk overneemt. Als er dán lijken uit de kast komen, krijgt het wel even een andere lading’.”

Rechtlijnig

Schrijven is voor Spaan een creatief tegenwicht voor het binnen de lijntjes kleuren van de accountant. “Het imago is toch dat van een saaie beroepsgroep.” Maar het roer helemaal omgooien vond ze lang te risicovol. “Want het werk in de accountancy is heel fijn als je graag de controle wil hebben, het is rechtlijnig. Schrijven is in die zin heel kwetsbaar.”

Haar kinderen gaven dus uiteindelijk de doorslag: “Als zij twijfelden of ze iets wel konden, dan zei ik: ‘Als je het leuk vindt, probeer het gewoon’. Het hoeft echt niet meteen goed te gaan. Maar wat deed ik zelf eigenlijk? Toen dacht ik: misschien moet ik het goede voorbeeld geven, wél die uitdaging aangaan.”

Bron: De Gelderlander