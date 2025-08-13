KvK waarschuwt ondernemers: controleer nieuwe SBI-code

Begin september wijzigt de Kamer van Koophandel (KvK) de Standaard Bedrijfsindeling (SBI) voor 80% van de 2,7 miljoen ingeschreven bedrijven. De codes, die bedrijfsactiviteiten omschrijven, worden elke vijftien jaar in heel Europa aangepast om aan te sluiten bij nieuwe economische ontwikkelingen.

“Zo hadden we vijftien jaar geleden nog geen streamingsdiensten, maar gingen we naar de videotheek”, zegt Sebastiaan van Hattum van de KvK.

De SBI-codes worden gebruikt door onder meer gemeenten, banken, verzekeraars en pensioenfondsen om te bepalen of ondernemers in aanmerking komen voor vergunningen, financieringen of bepaalde belasting- en premietarieven. Een verkeerde registratie kan leiden tot gemiste opdrachten, subsidies of zelfs boetes.

Wijzigingen

De wijzigingen zijn ingrijpend: sommige codes verdwijnen, andere worden samengevoegd of opgesplitst. Het onderscheid tussen online en fysieke winkels verdwijnt, de autobranche wordt uitgesplitst in groothandel, detailhandel en reparatie, en er komen extra codes voor bemiddelingsactiviteiten zoals reisbureaus, cryptobrokers en maaltijdbezorgers.

Volgens programmamanager Martin Luijendijk van de KvK verandert het grootste deel van de 5,7 miljoen geregistreerde codes; bij 1,4 miljoen inschrijvingen wordt de bedrijfsactiviteit specifieker ingedeeld. Het CBS, dat de codes eveneens hanteert, past circa 170 statistieken aan en onderzoekt hoe trends kunnen worden terugberekend om breuken in reeksen te voorkomen.

Controleren

Hoewel ondernemers in principe niets hoeven te doen, roept de KvK hen dringend op hun nieuwe registratie te controleren. Uit eigen onderzoek blijkt dat bijna de helft van de mkb’ers en zzp’ers niet weet wanneer derden naar hun bedrijfsactiviteiten kijken. De codewijziging vindt plaats in het weekend van 5 tot 7 september. “Het gaat in een big bang”, aldus Anne-Marie Ketelaar van bedrijfsinformatiespecialist Company.info. “Alle gegevens moeten in één keer worden aangepast en de volgende ochtend weer beschikbaar zijn.”

Bron: NOS/FD